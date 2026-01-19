Winter Cloth Secrets: మీ స్వెటర్ సాగిపోయిందా? రంగు వెలిసిపోయిందా? మీరు చేస్తున్న ఆ ఒక్క తప్పే కారణం!
ఇంట్లోనే ఉన్ని దుస్తులను ఉతికే సరైన పద్ధతులు తెలుసుకోండి. స్వెటర్లు మెత్తగా ఉండటానికి, రంగు తగ్గకుండా మరియు కుంచించుకుపోకుండా ఉండేలా ఈ సులభమైన చిట్కాలు పాటించండి.
చలికాలంలో స్వెటర్లు, షాల్స్, మఫ్లర్లు మనల్ని వెచ్చగా ఉంచడమే కాకుండా మన స్టైల్ను కూడా పెంచుతాయి. అయితే, వీటికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఉతకడంలో చేసే చిన్న పొరపాట్ల వల్ల ఉన్ని దుస్తులు వాటి మెత్తదనాన్ని, రంగును మరియు ఫిట్టింగ్ను కోల్పోయే అవకాశం ఉంది.
సాధారణంగా ఉన్ని దుస్తులను వాషింగ్ మెషీన్లో వేయకపోవడమే మంచిది, ఎందుకంటే మెషీన్ వాష్ వల్ల అందులోని దారాలు (ఫైబర్స్) దెబ్బతింటాయి. చేత్తో ఉతకడమే అత్యంత సురక్షితమైన మార్గం. మీ ఉన్ని దుస్తులు పాడవకుండా ఇంట్లోనే ఎలా ఉతకాలో ఈ క్రింది స్టెప్-బై-స్టెప్ గైడ్లో చూడండి.
ఉన్ని దుస్తులను చేత్తో ఉతికే విధానం:
చల్లని లేదా గోరువెచ్చని నీటిని వాడండి: బకెట్ లేదా టబ్లో చల్లని లేదా గోరువెచ్చని నీటిని నింపండి. వేడి నీటిని అస్సలు వాడకండి, దీనివల్ల ఉన్ని దుస్తులు కుంచించుకుపోతాయి.
- డిటర్జెంట్ను కలపండి: సున్నితమైన డిటర్జెంట్ లేదా ఉన్ని దుస్తుల కోసం ప్రత్యేకంగా తయారుచేసిన లిక్విడ్ను వేసి, బట్టలు వేయడానికి ముందే నీటిలో బాగా కరిగించండి.
- దుస్తులను తిరగేయండి: రంగు వెలిసిపోకుండా ఉండాలంటే, ఉన్ని దుస్తులను ఎప్పుడూ లోపలి వైపునకు (Inside out) తిప్పి ఉతకడం మంచిది.
- నానబెట్టడం: దుస్తులను నీటిలో సుమారు 5 నుండి 7 నిమిషాల పాటు ఉంచండి. ఎక్కువ సేపు నానబెట్టకూడదు.
- మెల్లగా ఉతకండి: బట్టలను గట్టిగా పిండకుండా లేదా రుద్దకుండా మెల్లగా ఒత్తాలి. మురికి ఉన్న చోట వేలి కొనలతో సున్నితంగా రుద్దండి.
- శుభ్రం చేయడం: డిటర్జెంట్ పూర్తిగా పోయే వరకు శుభ్రమైన నీటితో కడగాలి. బట్టలను అస్సలు తిప్పి పిండకూడదు.
- అదనపు నీటిని తీసేయడం: తడి బట్టలను మెల్లగా నొక్కి నీటిని తీసేయండి. ఒక పొడి టవల్పై దుస్తులను పరిచి, అందులోని తేమను టవల్ పీల్చుకునేలా చేయండి.
సరైన డిటర్జెంట్ ఎంపిక:
ఉన్ని నాణ్యతను కాపాడటంలో డిటర్జెంట్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఎల్లప్పుడూ 'మైల్డ్ సోప్' లేదా ఉన్నికి సరిపోయే డిటర్జెంట్లను ఎంచుకోండి. గరుకుగా ఉండే పౌడర్లు ఉన్నిని గట్టిగా మరియు నిర్జీవంగా మారుస్తాయి.
ముఖ్యమైన చిట్కాలు:
- వేడి నీటిని అస్సలు వాడకండి.
- బట్టలను గట్టిగా మెలిపెట్టి పిండకూడదు.
- ఉతికే ముందు దుస్తులను లోపలికి తిప్పండి.
- ఈ పద్ధతుల వల్ల ఉన్ని దుస్తులపై ఉన్న మురికి, ధూళి మరియు వాసన పోయి, ఫాబ్రిక్ దెబ్బతినకుండా ఉంటుంది.
ఆరబెట్టే విధానం:
ఉన్ని దుస్తులు ఉతికిన తర్వాత వాటిని ఆరబెట్టడం కూడా అంతే ముఖ్యం.
- నీడలోనే ఆరబెట్టండి: వీటిని నేరుగా ఎండలో ఆరబెట్టకూడదు. ఎండవల్ల రంగు వెలిసిపోవడమే కాకుండా ఫాబ్రిక్ బలహీనపడుతుంది.
- హ్యాంగర్లు వాడవద్దు: ఉన్ని దుస్తులను హ్యాంగర్లకు తగిలిస్తే అవి సాగిపోయి ఆకారం దెబ్బతింటాయి.
- చదునైన ప్రదేశంలో: నీడలో ఒక టవల్ మీద దుస్తులను సమాంతరంగా (Flat) పరిచి ఆరబెట్టండి. దీనివల్ల నీరు సహజంగా ఇంకిపోయి దుస్తులు త్వరగా ఆరుతాయి.
ముగింపు:
చిన్నపాటి జాగ్రత్తలతో మీ ఇష్టమైన ఉన్ని దుస్తులను చాలా కాలం పాటు కొత్తవాటిలా మెరిసేలా చూసుకోవచ్చు. సరైన వాషింగ్ మరియు డ్రైయింగ్ పద్ధతులు వాటి అందాన్ని మరియు మెత్తదనాన్ని కాపాడతాయి.