Future Vizag: మరో హైదరాబాద్ కాబోతున్న విశాఖ! భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ వెనుక ఉన్న అసలు మాస్టర్ ప్లాన్!
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ట్రయల్ పూర్తి! దీనివల్ల విజయనగరం, విశాఖల్లో ఐటీ హబ్లు, రియల్ ఎస్టేట్ మరియు రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడి భారీ వృద్ధి సాధ్యంకానుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ చిరకాల స్వప్నం చివరకు సాకారమైంది! అధికారికంగా అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అని పేరు పెట్టబడిన భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం మొదటి టెస్ట్ రన్ విజయవంతంగా పూర్తయింది. ఈ కీలక మైలురాయి రాష్ట్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో ఒక అడుగు ముందుకు వేయడమే కాకుండా, ఆంధ్రప్రదేశ్కు మరో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని చేరువ చేసింది.
ఈ విమానాశ్రయం విజయనగరం జిల్లా పరిధిలో ఉన్నప్పటికీ, ఇది ప్రధానంగా విశాఖపట్నం మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంత అవసరాలను తీరుస్తుంది. తద్వారా ఇది వాణిజ్యపరంగా విశాఖపట్నం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా గుర్తింపు పొందనుంది. ఇది ప్రధాన నగరం యొక్క అనుసంధానతను పెంచడమే కాకుండా, విజయనగరం జిల్లాకు గొప్ప ఆర్థిక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది.
విశాఖపట్నం అభివృద్ధికి ఊతం
శంషాబాద్ విమానాశ్రయం ప్రారంభమైన తర్వాత హైదరాబాద్ ఎలాగైతే అంతర్జాతీయ పెట్టుబడుల కేంద్రంగా మారిందో, భోగాపురం విమానాశ్రయం వల్ల విశాఖపట్నం కూడా అదే స్థాయిలో వృద్ధి చెందుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ విమానాశ్రయం పెట్టుబడిదారులను, ఐటీ కంపెనీలను, లాజిస్టిక్స్ హబ్లను మరియు పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులను ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, వాణిజ్య మరియు నివాస ప్రాంతాలకు డిమాండ్ పెరగడం వల్ల విశాఖ పరిసరాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం వేగంగా పుంజుకోనుంది [3, 7, 9].
విశాఖపట్నం నగరం నుండి కేవలం 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండటం వల్ల దీనికి ప్రాధాన్యత పెరిగింది. ఇది త్వరలోనే ఐటీ పార్కులు, హోటళ్లు మరియు లాజిస్టిక్స్ సెంటర్లకు ప్రధాన కేంద్రంగా మారుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
భోగాపురం పరిసరాల్లో వేగవంతమైన విస్తరణ
విమానాశ్రయానికి సమీపంలో ఉన్న 10 ముఖ్యమైన గ్రామాలు—భోగాపురం, కోటభోగాపురం, కంచేరు, కంచేరుపాలెం, రావాడ, నందిగాం, ముంజేరు, కొంగవానిపాలెం, లక్ష్మీపురం మరియు సుబ్బన్నపేట (పిలకవాని అగ్రహారం)—త్వరలో భారీ అభివృద్ధిని చూడబోతున్నాయి.
ప్రస్తుత ధోరణి ప్రకారం:
- లేఅవుట్లు, గేటెడ్ ప్లాట్లు మరియు వాణిజ్య స్థలాల అభివృద్ధి ఇప్పటికే వేగంగా సాగుతోంది.
- విమానాశ్రయం పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే, పరిసర ప్రాంతాల్లో హోటళ్లు, గిడ్డంగి (warehouses) కేంద్రాలు మరియు నివాస కాలనీలు వెలుస్తాయి.
- భూమి ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి; భోగాపురం సమీపంలోని ఒక ఎకరం భూమి ధర ఇప్పటికే ₹1 కోటి దాటింది.
మరో కొన్ని ఏళ్లలో ఈ ప్రాంతాల్లో ఐటీ పార్కులు, విలాసవంతమైన హోటళ్లు మరియు పారిశ్రామిక కేంద్రాలు ఏర్పడతాయి. ఇది విజయనగరం జిల్లాను ఒక శక్తివంతమైన ఆర్థిక జోన్గా మారుస్తుంది. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుబడులు, పట్టణీకరణ మరియు అనుసంధానతలో కొత్త శకానికి సిద్ధమైంది.