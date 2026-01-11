Viksit Bharat G Ram G: ఆర్థిక భారమా లేదా అభివృద్ధి ప్రణాళికనా? ‘వికసిత్ భారత్ జి రామ్ జి’ పై పంజాబ్.. తెలంగాణ అభ్యంతరం..!!
Viksit Bharat G Ram G: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన “వికసిత్ భారత్ – జి రామ్ జి” పథకం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం (MGNREGA) స్థానంలో తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త వ్యవస్థపై పంజాబ్, తెలంగాణ వంటి ప్రతిపక్ష పాలిత రాష్ట్రాలు తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. రాష్ట్రాల ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా ఖర్చు భారాన్ని పెంచడం ద్వారా సహకార సమాఖ్యవాదాన్ని బలహీనపరుస్తున్నారని అవి కేంద్రాన్ని విమర్శిస్తున్నాయి.
బడ్జెట్కు ముందుగా నిర్వహించిన రాష్ట్రాలు–కేంద్రం సమావేశంలో ఈ అంశం ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చింది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశానికి అనేక రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ఆర్థిక మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు, ఉప ముఖ్యమంత్రులు హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రాలు తమ ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సవాళ్లు, వనరుల కొరత, కేంద్రం ప్రవేశపెడుతున్న కొత్త పథకాల వల్ల పెరుగుతున్న భారం గురించి స్పష్టంగా తమ ఆందోళనలను వ్యక్తం చేశాయి.
అసలు సమస్య ఖర్చు-భాగస్వామ్య నిష్పత్తి మార్పు అని రాష్ట్రాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు MNREGA కింద కేంద్రం–రాష్ట్రాల మధ్య నిధుల వాటా 90:10గా ఉండేది. కానీ కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన “జి రామ్ జి” పథకంలో దీనిని 60:40గా మార్చారు. అంటే, రాష్ట్రాలపై నేరుగా ఆర్థిక భారం గణనీయంగా పెరిగినట్టే. ఇప్పటికే పరిమిత వనరులతో సంక్షేమ పథకాలు నడుపుతున్న రాష్ట్రాలకు ఇది తీవ్రమైన ఒత్తిడిగా మారుతుందని వారు వాదిస్తున్నారు.
పంజాబ్ ఈ విషయంలో మరింత గట్టిగా తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి హర్పాల్ సింగ్ చీమా మాట్లాడుతూ, ఈ కొత్త నమూనా ఉపాధి హామీ పథకం యొక్క మౌలిక తత్వాన్నే దెబ్బతీస్తుందని అన్నారు. డిమాండ్ ఆధారిత ఉపాధి హక్కును బలహీనపరచడం ద్వారా గ్రామీణ ప్రజల జీవన భద్రత ప్రమాదంలో పడుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. అంతేకాదు, కొనసాగుతున్న సరిహద్దు ఉద్రిక్తతలు, ఇటీవల ఎదురైన వరదల ప్రభావంతో పంజాబ్ ఇప్పటికే ఆర్థిక ఒత్తిడిలో ఉందని, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర వాటాను పెంచడం అన్యాయమని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పంజాబ్ ప్రభుత్వం కేంద్రం నుంచి ప్రత్యేక ఆర్థిక ప్యాకేజీని కూడా డిమాండ్ చేసింది.
తెలంగాణ కూడా కేంద్ర వైఖరిపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రాలతో సరైన సంప్రదింపులు జరపకుండానే MNREGA స్థానంలో కొత్త పథకాన్ని తీసుకురావడం సమాఖ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని అన్నారు. నిధుల నిష్పత్తి మార్పు వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి కల్పన తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యే ప్రమాదం ఉందని, ఇది ఉద్యోగాలపై ఆధారపడిన పేద కుటుంబాలను నేరుగా దెబ్బతీస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు.
రాష్ట్రాల వాదన ఒకటే—గ్రామీణ ఉపాధి హామీ వంటి కీలక సామాజిక భద్రతా పథకాలలో కేంద్రం తన బాధ్యతను తగ్గించకూడదు. అభివృద్ధి పేరుతో ఆర్థిక భారాన్ని రాష్ట్రాలపైకి నెట్టడం కాకుండా, రాష్ట్రాల సామర్థ్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని సమానంగా భారం పంచుకోవాలని అవి డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. లేనిపక్షంలో, ఉపాధి హామీ వ్యవస్థ బలహీనపడటమే కాకుండా కేంద్ర–రాష్ట్ర సంబంధాల్లో విశ్వాస లోటు మరింత పెరుగుతుందన్న హెచ్చరికలు వినిపిస్తున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో “వికసిత్ భారత్ – జి రామ్ జి” పథకం అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనకు దోహదపడుతుందా, లేక రాష్ట్రాలపై ఆర్థిక భారం మోపే మరో వివాదాస్పద విధానంగా మిగిలిపోతుందా అన్న ప్రశ్న దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ, ఆర్థిక వర్గాల్లో కొత్త చర్చకు దారి తీస్తోంది.