Vijayawada to Hyderabad హైవేపై వెళ్తున్నారా? అయితే ఈ రూట్ మ్యాప్ చూసుకోండి.. లేదంటే గంటల కొద్దీ వెయిటింగ్!
విజయవాడ - హైదరాబాద్ హైవేపై సంక్రాంతి తిరుగు ప్రయాణం మొదలైంది. ట్రాఫిక్ జామ్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి నల్గొండ పోలీసులు సూచించిన కొత్త రూట్స్ మరియు రోడ్ మ్యాప్ ఇక్కడ చూడండి.
సంక్రాంతి సంబరాలు ముగించుకుని ఏపీ నుండి హైదరాబాద్కు తిరిగి వస్తున్నారా? అయితే మీకు ఒక ముఖ్యమైన అలర్ట్. పండుగ తర్వాత ఒకేసారి వేలాది వాహనాలు నగరానికి తరలిరావడంతో విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారి (NH-65) పై భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని నల్గొండ జిల్లా పోలీసులు వాహనదారుల కోసం ముందస్తు రోడ్ మ్యాప్ మరియు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ప్రకటించారు.
ఎక్కడ సమస్య ఉంది?
ప్రస్తుతం ఎన్.హెచ్ 65 మార్గంలోని చిట్యాల మరియు పెద్ద కాపర్తి వద్ద ఫ్లై ఓవర్ నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ రోడ్డు ఇరుకుగా ఉండటం వల్ల నిత్యం ట్రాఫిక్ నిలిచిపోతోంది. పండుగ రద్దీ తోడైతే ఇక్కడ గంటల కొద్దీ వేచి ఉండాల్సి రావచ్చు.
మీ ఊరి నుండి రావడానికి ఈ రూట్స్ ఫాలో అవ్వండి:
నల్గొండ ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ సూచించిన విధంగా మీరు ఈ క్రింది మార్గాలను ఎంచుకోవచ్చు:
- గుంటూరు నుండి వచ్చే వారు: గుంటూరు ➔ మిర్యాలగూడ ➔ హాలియా ➔ కొండమల్లేపల్లి ➔ చింతపల్లి ➔ మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్ చేరుకోవచ్చు.
- మాచర్ల / సాగర్ నుండి వచ్చే వారు: మాచర్ల ➔ నాగార్జునసాగర్ ➔ పెద్దవూర ➔ కొండమల్లెపల్లి ➔ చింతపల్లి ➔ మాల్ మీదుగా వెళ్లడం ఉత్తమం.
- నల్గొండ నుండి వచ్చే వారు: నల్గొండ ➔ మార్రిగూడ బైపాస్ ➔ మునుగోడు ➔ నారాయణపూర్ ➔ చౌటుప్పల్ (NH-65) మీదుగా హైదరాబాద్కు వెళ్లొచ్చు.
- భారీ వాహనాల కోసం (విజయవాడ నుండి): కోదాడ ➔ హుజూర్ నగర్ ➔ మిర్యాలగూడ ➔ హాలియా ➔ చింతపల్లి ➔ మాల్ మీదుగా వెళ్లాలని సూచించారు.
- ఫ్లై ఓవర్ ట్రాఫిక్ తప్పించుకోవాలంటే: చిట్యాల వద్ద ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంటే.. అక్కడ నుండి భువనగిరి వైపు మళ్లి, అక్కడి నుండి ఘట్ కేసర్ మీదుగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ORR) ఎక్కడం శ్రేయస్కరం.
పోలీసుల పహారా - డ్రోన్ నిఘా
"ప్రయాణికుల భద్రతే మా ప్రాధాన్యత. ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా డ్రోన్ కెమెరాలు, సీసీటీవీల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నాం" అని ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ తెలిపారు.
డ్రైవర్లకు సూచన: ఓర్పుతో ప్రయాణించండి, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించండి.
అత్యవసర సహాయం: ఏవైనా ఇబ్బందులు ఎదురైతే వెంటనే డయల్ 100ని సంప్రదించండి.