  • Menu
Home  > జాతీయం

Uttarakhand: ఉత్తరాఖండ్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. అదుపుతప్పి లోయలో పడిన బస్సు

Uttarakhand: ఉత్తరాఖండ్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. అదుపుతప్పి లోయలో పడిన బస్సు
x

Uttarakhand: ఉత్తరాఖండ్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. అదుపుతప్పి లోయలో పడిన బస్సు

Highlights

Uttarakhand: ఉత్తరాఖండ్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది.

Uttarakhand: ఉత్తరాఖండ్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కుంజాపురి నుంచి హిండోలఖల్ సమీపంలో వెళ‌్తున్న బస్సు అదుపుతప్పి లోయలోకి పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు మృతి చెందగా.. 13 మందికి గాయాలయ్యాయి. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న NDRF బృదాలు సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. గాయపడిన వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 28 ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick