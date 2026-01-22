Update Mobile Number in Driving License? ఆన్లైన్లో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇదే!
ఆర్టీఓ ఆఫీస్కు వెళ్లకుండానే మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో మొబైల్ నంబర్ను ఆన్లైన్లో అప్డేట్ చేసుకోండి. పరివాహన్ వెబ్సైట్ ద్వారా సులభమైన ప్రాసెస్ ఇక్కడ చూడండి.
రవాణా శాఖ తన సేవలను డిజిటలైజ్ చేయడంతో ఇప్పుడు వాహనదారులు ఇంటి నుంచే అనేక పనులు చేసుకునే వీలు కలిగింది. అందులో మొబైల్ నంబర్ అప్డేట్ కూడా ఒకటి.
మొబైల్ నంబర్ అప్డేట్ చేయడానికి స్టెప్-బై-స్టెప్ ప్రాసెస్:
- అధికారిక వెబ్సైట్: ముందుగా రవాణా శాఖకు చెందిన parivahan.gov.in వెబ్సైట్ను సందర్శించండి లేదా mParivahan యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
- ఆన్లైన్ సర్వీసెస్: హోమ్ పేజీలో 'Online Services' విభాగంలో 'Driving License Related Services' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి.
- రాష్ట్ర ఎంపిక: మీ రాష్ట్రాన్ని (తెలంగాణ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్) ఎంచుకోండి.
- అప్డేట్ మొబైల్ నంబర్: స్క్రీన్ పై కనిపించే వివిధ ఆప్షన్లలో 'Others' మెనూలోకి వెళ్లి, 'Mobile Number Update' ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి.
- వివరాల నమోదు: ఇక్కడ మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇష్యూ చేసిన తేదీ, లైసెన్స్ నంబర్ మరియు పుట్టిన తేదీని నమోదు చేయండి.
- ఆధార్ వెరిఫికేషన్: ఆధార్ నంబర్ ద్వారా కేవైసీ (KYC) పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ ఆధార్కు లింక్ అయిన నంబర్కు వచ్చే OTPని ఎంటర్ చేయండి.
- కొత్త నంబర్ ఎంట్రీ: మీరు అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్న కొత్త మొబైల్ నంబర్ను ఎంటర్ చేయగానే, దానికి కూడా ఒక OTP వస్తుంది. దాన్ని ధృవీకరించిన తర్వాత 'Submit' బటన్ నొక్కండి.
ముఖ్యమైన విషయాలు:
సమయం: మీ అభ్యర్థనను అధికారులు పరిశీలించిన తర్వాత 24 గంటల నుండి 7 రోజుల లోపు మొబైల్ నంబర్ అప్డేట్ అవుతుంది.
ఫీజు: కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ సేవ కోసం స్వల్ప రుసుము ఉండవచ్చు. దాన్ని ఆన్లైన్లోనే యూపీఐ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా చెల్లించవచ్చు.
ప్రయోజనం: నంబర్ అప్డేట్ చేయడం వల్ల లైసెన్స్ రెన్యూవల్, ఈ-చలాన్ అలర్ట్స్ మరియు ఇతర ముఖ్యమైన OTPలు మీ కొత్త నంబర్కే వస్తాయి.
మొబైల్ నంబర్ మార్పు వల్ల మీ లైసెన్స్లోని ఇతర వివరాలేవీ మారవు. కాబట్టి ఎటువంటి భయం లేకుండా ఈ సేవను వాడుకోవచ్చు.
