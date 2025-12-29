Unnao Rape Case: ఉన్నావ్ రేప్ కేసుపై సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు
Unnao Rape Case: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఉన్నావ్ అత్యాచార కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
Unnao Rape Case: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఉన్నావ్ అత్యాచార కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ కేసులో ప్రధాన దోషిగా ఉన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే కుల్దీప్ సింగ్ సెంగార్ శిక్షను నిలిపివేస్తూ (Suspension of Sentence) గతంలో ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది.
హైకోర్టు తీర్పును సవాల్ చేసిన సీబీఐ
మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన కేసులో కుల్దీప్ సెంగార్కు ట్రయల్ కోర్టు జీవిత ఖైదు విధించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, అనారోగ్య కారణాలు లేదా ఇతర అంశాల ప్రాతిపదికన శిక్షాకాలాన్ని నిలిపివేస్తూ హైకోర్టు మినహాయింపునిచ్చింది. ఈ ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ సీబీఐ (CBI) సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. విచారణ చేపట్టిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం, హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై స్టే విధిస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.
దోషికి నోటీసులు.. 4 వారాల గడువు
సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసులో కుల్దీప్ సెంగార్కు నోటీసులు జారీ చేసింది. తన శిక్షాకాలం నిలిపివేతపై సీబీఐ దాఖలు చేసిన పిటిషన్కు సంబంధించి నాలుగు వారాల్లోగా కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నా నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఆదేశించింది.
కేసు నేపథ్యం
2017లో ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఉన్నావ్లో ఒక మైనర్ బాలికపై అప్పటి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కుల్దీప్ సింగ్ సెంగార్ అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ కేసులో 2019లో ఢిల్లీలోని ప్రత్యేక కోర్టు ఆయనను దోషిగా తేల్చి, మరణించే వరకు జైలు శిక్ష (జీవిత ఖైదు) విధిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. దీనితో పాటు బాధితురాలి తండ్రి కస్టడీలో మరణించిన కేసులో కూడా సెంగార్ శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు.