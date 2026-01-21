Union Budget 2026: సీనియర్ సిటిజన్లకు శుభవార్త అందబోతోందా? పన్ను మినహాయింపులు, TDS పరిమితిపై గంపెడు ఆశలు!
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026పై సీనియర్ సిటిజన్లు భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు పెంపు, FD వడ్డీపై TDS పరిమితి సవరణ వంటి కీలక అంశాలపై ప్రభుత్వం తీసుకోబోయే నిర్ణయాల కోసం వేచి చూస్తున్నారు.
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టబోయే కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 పై దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా పదవీ విరమణ పొంది, వడ్డీ ఆదాయంపైనే ఆధారపడే సీనియర్ సిటిజన్లు ఈసారి ప్రభుత్వం తమకు మరిన్ని రాయితీలు ఇస్తుందని ఆశిస్తున్నారు. ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపులు, టీడీఎస్ (TDS) పరిమితి పెంపు వంటి అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతోంది.
వడ్డీ ఆదాయంపై TDS పరిమితి పెరుగుతుందా?
చాలా మంది సీనియర్ సిటిజన్లు తమ పొదుపు మొత్తాన్ని బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు (FD), సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS)లలో మదుపు చేస్తారు.
ప్రస్తుతం బ్యాంకులు ఏడాదికి రూ. 50,000 వడ్డీ ఆదాయం దాటితే టీడీఎస్ కోస్తున్నాయి.
గత బడ్జెట్ చర్చల సమయంలో దీనిని రూ. 1 లక్షకు పెంచాలనే ప్రతిపాదన వచ్చింది.
ఈ బడ్జెట్లో దీనిపై ప్రభుత్వం సానుకూల నిర్ణయం తీసుకుంటే, సామాన్య పెన్షనర్లకు చేతిలో నగదు లభ్యత పెరుగుతుంది.
పాత పన్ను విధానంలో మార్పులు?
ప్రస్తుతం కొత్త పన్ను విధానానికే ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నప్పటికీ, పాత పన్ను విధానాన్ని (Old Tax Regime) అనుసరించే సీనియర్ సిటిజన్లు కూడా భారీగానే ఉన్నారు.
మినహాయింపు పరిమితి: ప్రస్తుతం 60 ఏళ్లు దాటిన వారికి రూ. 3 లక్షలు, 80 ఏళ్లు దాటిన వారికి రూ. 5 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు ఉంది. దీనిని మరింత పెంచాలని డిమాండ్లు వస్తున్నాయి.
కొత్త విధానంలో: ప్రాథమిక మినహాయింపు పరిమితిని రూ. 4 లక్షలకు పెంచే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
బడ్జెట్ 2026 నుంచి సీనియర్ సిటిజన్లు కోరుకుంటున్న ప్రధాన అంశాలు:
- ITR ఫైలింగ్ వయోపరిమితి తగ్గింపు: ప్రస్తుతం 75 ఏళ్లు దాటిన వారు (పెన్షన్, వడ్డీ ఆదాయం మాత్రమే ఉంటే) ఐటీ రిటర్న్స్ దాఖలు చేయక్కర్లేదు. ఈ వయోపరిమితిని 70 ఏళ్లకు తగ్గించాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- అద్దె ఆదాయంపై ఉపశమనం: అద్దె ఆదాయంపై ఉన్న వార్షిక టీడీఎస్ పరిమితిని రూ. 2.40 లక్షల నుండి మరింత పెంచాలని ఇంటి యజమానులు కోరుతున్నారు.
- పొదుపు పథకాలపై పన్ను మినహాయింపు: పోస్టాఫీస్ సేవింగ్స్, SCSS లపై వచ్చే వడ్డీకి ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80TTB కింద ఇచ్చే మినహాయింపును మరింత పెంచాలని డిమాండ్ ఉంది.
ముగింపు:
ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, నిత్యావసరాలు మరియు వైద్య ఖర్చులు భారం కాకుండా ఉండాలంటే సీనియర్ సిటిజన్లకు ఈ బడ్జెట్ ద్వారా ఊరట లభించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫిబ్రవరి 1న ఆర్థిక మంత్రి ప్రసంగంలో వీరి ఆశలు నెరవేరుతాయో లేదో వేచి చూడాలి.