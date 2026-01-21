Union Budget 2026: సామాన్యుల చిరకాల కోరిక తీరబోతోందా? సెక్షన్ 80C పరిమితి పెంపుపై భారీ అంచనాలు!
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో సెక్షన్ 80C పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని రూ. 1.5 లక్షల నుండి రూ. 3 లక్షలకు పెంచే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మధ్యతరగతి పన్ను చెల్లింపుదారులకు కలిగే లాభాలు ఇక్కడ చూడండి.
ఫిబ్రవరి 1న ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టబోయే కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 పై దేశవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి పన్ను చెల్లింపుదారులు ఈసారి తమ జేబులకు ఊరట లభిస్తుందని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80C (Section 80C) పరిమితిని పెంచడమే ఈ అంచనాలకు ప్రధాన కేంద్రబిందువు.
ఏమిటీ సెక్షన్ 80C? ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత?
పాత పన్ను విధానాన్ని (Old Tax Regime) ఎంచుకునే వారికి సెక్షన్ 80C అనేది ఒక వరం లాంటిది. వివిధ పొదుపు పథకాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పన్ను మినహాయింపు పొందేందుకు ఇది వీలు కల్పిస్తుంది.
పెట్టుబడి మార్గాలు: PPF (పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్), ELSS (మ్యూచువల్ ఫండ్స్), జీవిత బీమా ప్రీమియం, NSC (నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్), పిల్లల ట్యూషన్ ఫీజులు మరియు గృహ రుణ అసలు (Principal) చెల్లింపులు ఇందులో భాగం.
ప్రస్తుత పరిమితి: ప్రస్తుతం ఏడాదికి గరిష్టంగా రూ. 1.5 లక్షల వరకు మాత్రమే మినహాయింపు క్లెయిమ్ చేయవచ్చు.
12 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరపడనుందా?
సెక్షన్ 80C పరిమితిని చివరిసారిగా 2014 బడ్జెట్లో సవరించారు. అప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు అంటే దాదాపు 12 ఏళ్లుగా ఈ పరిమితి రూ. 1.5 లక్షల వద్దే స్థిరంగా ఉండిపోయింది.
పెరిగిన ఖర్చులు: గత పదేళ్లలో ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా విద్య, వైద్యం, బీమా ప్రీమియంలు మరియు నిత్యావసరాల ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగాయి.
డిమాండ్: ఈ నేపథ్యంలో, 80C పరిమితిని కనీసం రూ. 3 లక్షల వరకు పెంచాలని పన్ను చెల్లింపుదారులు మరియు ఆర్థిక నిపుణులు కోరుతున్నారు. అమెరికన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ (AMCHAM) వంటి సంస్థలు ఏకంగా రూ. 3.5 లక్షల వరకు పెంచాలని ప్రతిపాదనలు పంపాయి.
నిజంగా పెరిగితే లాభం ఎంత?
ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఈ పరిమితిని రూ. 1.5 లక్షల నుండి రూ. 3 లక్షలకు పెంచితే:
- అధిక పొదుపు: మధ్యతరగతి ప్రజలు భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం మరిన్ని పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది.
- తక్కువ పన్ను భారం: పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఆదాయం (Taxable Income) తగ్గి, చేతిలో మిగిలే నగదు (Disposable Income) పెరుగుతుంది. ఇది గృహ వినియోగాన్ని పెంచి ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతమిస్తుంది.
ముగింపు:
పెరుగుతున్న గృహ ఖర్చులు, ద్రవ్యోల్బణం దృష్ట్యా సామాన్యుడికి ఈ బడ్జెట్లో '80C' రూపంలో పెద్ద ఊరట లభిస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 1న ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటనతో సామాన్యుల కల నెరవేరుతుందో లేదో చూడాలి.