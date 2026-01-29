  • Menu
Union Budget 2026: మధ్యతరగతికి భారీ ఊరట? ఆదాయపు పన్నులో మార్పులు.. ఏవి పెరుగుతాయి? ఏవి తగ్గుతాయి?

Highlights

Union Budget 2026: దేశవ్యాప్తంగా సామాన్యుడి నుంచి పారిశ్రామికవేత్తల వరకు అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27' కు కౌంట్‌డౌన్ మొదలైంది.

Union Budget 2026: దేశవ్యాప్తంగా సామాన్యుడి నుంచి పారిశ్రామికవేత్తల వరకు అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27' కు కౌంట్‌డౌన్ మొదలైంది. గురువారం పార్లమెంటులో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక సర్వే 2025-26 భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ నిలకడగా ఉందని, వచ్చే ఏడాది 7.2 శాతం వృద్ధి రేటు నమోదవుతుందని అంచనా వేసింది. అయితే, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విధించిన సుంకాలు, ప్రపంచవ్యాప్త ఆర్థిక అనిశ్చితి నేపథ్యంలో ఈసారి బడ్జెట్ అత్యంత కీలకంగా మారింది.

ఆదాయపు పన్ను (Income Tax): లక్ష రూపాయల వరకు స్టాండర్డ్ డిడక్షన్?

వేతన జీవులకు ఈసారి బడ్జెట్‌లో తీపి కబురు అందే అవకాశం ఉంది.

ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 75,000 స్టాండర్డ్ డిడక్షన్‌ను రూ. 1,00,000కు పెంచాలని డిమాండ్లు వస్తున్నాయి.

కొత్త పన్ను విధానంలో రూ. 12 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు ఉండగా, దీనిని మరింత హేతుబద్ధం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.

ద్రవ్యోల్బణం దృష్ట్యా చేతిలో నగదు (Disposable Income) పెంచేందుకు శ్లాబుల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చని సమాచారం.

ఏయే వస్తువుల ధరలు మారవచ్చు? (అంచనా)

ప్రభుత్వ సుంకాలు మరియు జీఎస్టీ రేట్ల సవరణల బట్టి వస్తువుల ధరలు ప్రభావితం కానున్నాయి:

ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉన్నవి (Cheaper)

ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నవి (Costlier)

మొబైల్స్ & ల్యాప్‌టాప్‌లు: విడిభాగాలపై సుంకాల తగ్గింపు.

పెట్రోల్ & డీజిల్: ముడి చమురు ధరల ఒడిదుడుకులు.

ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs): సబ్సిడీల పెంపు అవకాశం.

లగ్జరీ కార్లు: దిగుమతి సుంకాలు పెరిగే ఛాన్స్.

హోమ్ లోన్స్: వడ్డీ రేట్లపై అదనపు మినహాయింపులు.

సిగరెట్లు & పొగాకు: ప్రతి ఏటా లాగే ధరల పెంపు.

సోలార్ ప్యానెల్స్: హరిత ఇంధన ప్రోత్సాహకాలు.

విదేశీ వస్తువులు: ట్రంప్ టారిఫ్స్‌కు కౌంటర్‌గా సుంకాలు.

బడ్జెట్‌పై ‘ట్రంప్’ నీడ!

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారతీయ వస్తువులపై (టెక్స్టైల్స్, జెమ్స్ & జ్యువెలరీ) భారీగా సుంకాలు విధిస్తున్న తరుణంలో, భారత ఎగుమతిదారులను రక్షించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్యాకేజీని లేదా 'స్వదేశీ' తయారీకి భారీ రాయితీలను ప్రకటించే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

