Top 5 Busiest Railway Stations in India! ఒకే నగరంలో రెండు.. ఆ జాబితాలో మీ ఊరు ఉందా?
భారతదేశంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే టాప్ 5 రైల్వే స్టేషన్ల జాబితా విడుదలైంది. కోల్కతాలోని హౌరా జంక్షన్ మొదటి స్థానంలో నిలవగా, ముంబై మరియు ఢిల్లీ స్టేషన్లు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.
భారతీయ రైల్వే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రవాణా వ్యవస్థలలో ఒకటి. నిత్యం కోట్లాది మంది ప్రయాణికులను తమ గమ్యస్థానాలకు చేర్చే ఈ వ్యవస్థలో కొన్ని స్టేషన్లు మాత్రం 24 గంటల పాటు జనంతో కిటకిటలాడుతుంటాయి. ప్లాట్ఫారమ్ల సంఖ్య, నిత్యం వచ్చే రైళ్లు మరియు ప్రయాణికుల రద్దీ ఆధారంగా దేశంలోనే టాప్-5 రద్దీ స్టేషన్ల జాబితాను రైల్వే శాఖ వెల్లడించింది. ఆ విశేషాలు మీకోసం:
1. హౌరా జంక్షన్, కోల్కతా (అత్యంత పెద్దది.. రద్దీ అయినది)
దేశంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే స్టేషన్లలో కోల్కతాలోని హౌరా జంక్షన్ మొదటి స్థానంలో ఉంది.
ప్లాట్ఫారమ్లు: 23
ట్రాక్లు: 25 కంటే ఎక్కువ
ప్రత్యేకత: రోజూ పది లక్షల మందికి పైగా ప్రయాణికులు ఇక్కడి నుంచి ప్రయాణిస్తుంటారు. తూర్పు భారతదేశానికి ఇది ప్రధాన ముఖద్వారం.
2. సీల్దా జంక్షన్, కోల్కతా (ఒకే నగరంలో రెండోది!)
ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, రెండో స్థానంలో ఉన్న స్టేషన్ కూడా కోల్కతాలోనే ఉంది. అదే సీల్దా జంక్షన్.
ప్లాట్ఫారమ్లు: 21
ప్రత్యేకత: కోల్కతా లోకల్ (సబర్బన్) రైల్వే నెట్వర్క్కు ఇది వెన్నెముక వంటిది. సిటీ శివారు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు ఇదే లైఫ్లైన్.
3. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టెర్మినస్ (CSMT), ముంబై
ముంబై నగరానికే తలమానికం ఈ స్టేషన్. దీని రద్దీ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందో, దీని అందం కూడా అంతే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ప్లాట్ఫారమ్లు: 18
ప్రత్యేకత: ఇది UNESCO వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్. విక్టోరియన్-గోథిక్ శైలిలో నిర్మించిన ఈ కట్టడం ఒక చారిత్రక అద్భుతం. ముంబై లోకల్ ట్రైన్స్తో పాటు దేశవ్యాప్తంగా వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లకు ఇది ప్రధాన కేంద్రం.
4. చెన్నై సెంట్రల్ (దక్షిణాది ముఖద్వారం)
దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే స్టేషన్లలో చెన్నై సెంట్రల్ అగ్రస్థానంలో ఉంది.
ప్లాట్ఫారమ్లు: 17
ప్రత్యేకత: తమిళనాడుతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ మరియు కేరళ రాష్ట్రాలను కనెక్ట్ చేసే కీలకమైన స్టేషన్ ఇది. దక్షిణాది రవాణా వ్యవస్థలో ఇది ఒక కార్నర్ స్టోన్.
5. న్యూ ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ (టెక్నాలజీలో టాప్)
దేశ రాజధానిలోని న్యూ ఢిల్లీ స్టేషన్ ఐదో స్థానంలో నిలిచింది.
ప్లాట్ఫారమ్లు: 16
ప్రత్యేకత: ఇక్కడ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద 'రూట్ రిలే ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమ్' ఉంది. వందలాది రైళ్ల రాకపోకలను ఎక్కడా పొరపాట్లు జరగకుండా టెక్నాలజీ సాయంతో ఇక్కడ మేనేజ్ చేస్తారు.
ఒక చూపులో టాప్ 5 స్టేషన్లు: