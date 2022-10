దేశంలోనే మొదటిసారి సరికొత్త రెస్టారెంట్‌..

Imphal: ఇంపాల్‌లో ఓ సరికొత్త రెస్టారెంట్‌ ఓపెన్‌ అయ్యింది ఇలాంటి రెస్టారెంట్‌ దేశంలోనే మొదటిది. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇక్కడ అన్ని పనులూ సైగలతో జరిగిపోతుంటాయి. ద వాయిస్‌ ఆఫ్‌ కోంజెల్‌ పేరిట ప్రారంభమైన రెస్టారెంట్‌ మూగ చెవుడు కమ్యూనిటీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేశారు. కస్టమర్‌ నుంచి ఆర్డర్‌ తీసుకోవడం, కిచెన్‌లో ఆర్డర్‌ ఇవ్వడం వరకు అంతా సైగలతో జరిగిపోతుంది. కిచెన్‌లో ఏ ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌ ఇవ్వాలన్నా సైగలతోనే.. ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో లభించే వెజ్‌, నాన్‌ వెజ్‌ ఫుడ్‌ ఇక్కడి స్పెషల్‌.. స్టాఫ్‌ అందరూ వెల్‌ ట్రెయిన్డ్‌.. సైగలతో పని చేస్తున్నా కస్టమర్లకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటున్నారు. దీంతో చాలా కొద్ది కాలంలోనే రెస్టారెంట్‌ చాలా మంచి పేరు సంపాదించుకుంది.