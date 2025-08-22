Thalapathy Vijay : ఏ పార్టీతోనూ పొత్తు లేదు.. సభలో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న దళపతి విజయ్
Thalapathy Vijay : హీరో, టీవీకే పార్టీ అధ్యక్షుడు దళపతి విజయ్ రాజకీయ రంగంలోకి అడుగుపెట్టడానికి పూర్తిగా సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటికే తమిళనాడులోని వివిధ ప్రాంతాలలో ర్యాలీలు, బహిరంగ సభలు నిర్వహిస్తూ ప్రజలను కలుస్తున్నారు. అందులో భాగంగా, ఆగస్టు 21న మధురైలో విజయ్ భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహించారు. ఈ సభకు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివచ్చారు. వారిని చూసిన విజయ్ ఎంతో భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఈ సభలో ఆయన చేసిన కీలక ప్రకటనలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
తమిళనాడులో మొత్తం 234 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. తమ పార్టీ ఈ అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేస్తుందని విజయ్ ప్రకటించారు. "మేము మొత్తం 234 నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేస్తున్నాం. మీ ఇంటి నుంచి పోటీ చేసే అభ్యర్థిని, నన్ను ఒకే వ్యక్తిగా భావించండి. ఆయనకు ఓటు వేయడం అంటే నాకు ఓటు వేసినట్లే" అని విజయ్ స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా, తాను మధురై తూర్పు నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తానని విజయ్ ప్రకటించారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీతోనూ పొత్తు పెట్టుకోబోమని కూడా ఆయన తేల్చి చెప్పారు. ఇది చాలామందిని ఆశ్చర్యపరిచింది.
విజయ్ తన ప్రసంగంలో ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ను నేరుగా విమర్శించారు. "గత 4 సంవత్సరాలలో మేము ప్రజా విధానాలు, వాటి అమలు, దుర్వినియోగం గురించి ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు, ముఖ్యమంత్రి స్పందించలేదు. ఒకవేళ ఆయన శ్రద్ధ వహించి ఉంటే, ప్రతి ఫిర్యాదుకు తప్పకుండా సమాధానం చెప్పేవారు" అని విజయ్ వ్యాఖ్యానించారు.
మధురై సభకు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు రావడంపై విజయ్ ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. వేలాదిగా తరలివచ్చిన ప్రజల ప్రేమ చూసి ఆయన కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం స్పష్టంగా కనిపించింది. ప్రస్తుతం విజయ్ చివరి సినిమా జన నాయగన్ షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ చిత్రం 2026 సంక్రాంతికి విడుదల అవుతుంది. ఆ తర్వాత పూర్తిగా రాజకీయాలకే అంకితం అవుతానని ఆయన తెలిపారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో ఆయన పార్టీ ఎన్ని సీట్లు గెలుస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.