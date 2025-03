1) Telangana Budget 2025-26: రూ.3,04,965 కోట్లతో తెలంగాణ 2025-26 వార్షిక బడ్జెట్.. మూడోసారి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన భట్టి

Telangana Budget 2025-26: తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క 2025-26 వార్షిక బడ్జెట్ ను బుధవారం అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు.2025-26 ఆర్ధిక సంవత్సరానికి రూ.3,04,965 కోట్లతో బడ్జెట్ ను ప్రతిపాదించారు. రెవిన్యూ వ్యయం రూ.2,26, 982 కోట్లు, మూలధన వ్యయం రూ.6,504 కోట్లుగా ప్రతిపాదించారు. గత ఏడాది రూ.2.9 లక్షల కోట్లతో బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు. 2024-25 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో తెలంగాణ స్థూల రాష్ట్ర ఉత్పత్తి జీఎస్‌డీపీ రూ. 16, 1,579 కోట్లు.

గత ఏడాదితో పోలిస్తే వృద్ధి రేటు10.1 శాతంగా నమోదైందని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇదేసమయంలో భారత దేశ జీడీపీ రూ. 3, 31,03,215 కోట్లు. వృద్ది రేటు 9.9 శాతంగా నమోదైంది.2024-25 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం రూ.3,79,751 గా ఉది. వృద్ధి రేటు 9 శాతం, దేశ తలసరి ఆదాయం రూ.2,05, 579 గా ఉంది. వృద్ధి రేటు 8.8 శాతంగా ఉంది. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

2) Telangana Budget 2025: సన్న వడ్లకు రూ. 500 బోనస్... రైతుల ఖాతాల్లో 1,206.44 కోట్లు జమ

Telangana Budget 2025 allotments towards Agriculture : రాష్ట్రంలో రైతులకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీల్లో సన్న వడ్లు పండించే రైతులకు ప్రతి క్వింటాలుకు రూ. 500 బోనస్ కూడా ఒకటి. తాజాగా తెలంగాణ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టివిక్రమార్క మాట్లాడుతూ సన్న వడ్లకు బోనస్ చెల్లింపు వివరాలను వెల్లడించారు.

సన్న వడ్లు పండించే రైతులకు బోనస్ చెల్లించడం వల్ల గత ఖరీఫ్‌తో పోల్చితే ఈసారి సన్న వడ్ల సాగు 25 లక్షల ఎకరాల నుండి 40 లక్షల ఎకరాలకు పెరిగిందన్నారు. గత ఖరీఫ్ సీజన్‌లో సన్న వడ్లు పండించిన రైతుల ఖాతాల్లో రూ. 1206.44 కోట్ల రూపాయలు జమ చేసినట్లు చెప్పారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8,332 ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి చివరి గింజ వరకు ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేశామన్నారు. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

3) మైక్రోసాఫ్ట్ సహా వ్యవస్థాపకుడు బిల్‌గేట్స్‌తో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు భేటీ

ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మైక్రోసాఫ్ట్ సహా వ్యవస్థాపకుడు బిల్‌గేట్స్‌తో భేటీ అయ్యారు. 40 నిమిషాలపాటు జరిగిన ఈ భేటీలో చర్చకొచ్చిన అంశాలను చంద్రబాబు ఎక్స్ ద్వారా అందరితో పంచుకున్నారు. ఆరోగ్యం, విద్య, వ్యవసాయం, ఉపాధి కల్పన వంటి రంగాల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ ప్రెడిక్టివ్ ఎనలిటిక్స్ పరిజ్ఞానం ఉపయోగం గురించి చర్చించినట్లు చెప్పారు. ఏపీ అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గేట్స్ ఫౌండేషన్ కలిసి పని చేయనున్నట్లు చంద్రబాబు తెలిపారు.

Had a wonderful meeting with Mr @BillGates today. We had a very productive discussion on how the GoAP and the Gates Foundation can collaborate for the development and welfare of the people of Andhra Pradesh. We explored the use of advanced technologies like Artificial… pic.twitter.com/EtNAYY28L6