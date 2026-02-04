  • Menu
ఎన్నికల సంఘానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు.. బెంగాల్ ఓటర్ల జాబితాపై మమతా బెనర్జీ పిటిషన్‌తో కీలక మలుపు!

Highlights

పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై సుప్రీంకోర్టు స్పందించింది.

పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై సుప్రీంకోర్టు స్పందించింది. ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని ఆమె చేసిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి (ECI) అత్యున్నత న్యాయస్థానం నోటీసులు జారీ చేసింది.

బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఓటర్లను తొలగించేందుకే ఎన్నికల సంఘం SIR (Special Investigation Report/Process) అనే ప్రక్రియను ప్రవేశపెట్టిందని మమతా బెనర్జీ తన పిటిషన్‌లో ఆరోపించారు. బెంగాల్‌ను టార్గెట్ చేసేందుకే ఈ విధానాన్ని వాడుతున్నారని, తద్వారా లక్షలాది మంది ఓటర్లను జాబితా నుంచి తొలగించే కుట్ర జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఆరోపణలకు సంబంధించిన పక్కా ఆధారాలను, ఫొటోల రూపంలో కోర్టుకు సమర్పిస్తానని ఆమె వెల్లడించారు.

ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థనను పరిశీలించిన సుప్రీంకోర్టు, దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని నోటీసులు జారీ చేస్తూ, తదుపరి విచారణను ఫిబ్రవరి 9వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఓటర్ల జాబితా సవరణపై సుప్రీంకోర్టు తీసుకునే నిర్ణయం బెంగాల్ రాజకీయాల్లో అత్యంత కీలకంగా మారనుంది.

