Supreme Court: వాన్‌పిక్‌ ప్రాజెక్టుకు సుప్రీంకోర్టులో భారీ ఎదురుదెబ్బ.. సీబీఐ కేసు కొట్టివేతకు నిరాకరణ!

Supreme Court: వివాదాస్పద వాన్‌పిక్ (VANPIC) ప్రాజెక్టు యాజమాన్యానికి దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో భారీ నిరాశ ఎదురైంది.

Supreme Court: వివాదాస్పద వాన్‌పిక్ (VANPIC) ప్రాజెక్టు యాజమాన్యానికి దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో భారీ నిరాశ ఎదురైంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (CBI) నమోదు చేసిన కేసును కొట్టివేయాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు డిస్మిస్ చేసింది.

హైకోర్టు తీర్పుతో ఏకీభవించిన ధర్మాసనం

సీబీఐ ప్రత్యేక కోర్టు తమపై మోపిన అభియోగాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడాన్ని సవాలు చేస్తూ వాన్‌పిక్ యాజమాన్యం తొలుత తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. అయితే, అక్కడ వీరికి ప్రతికూలత ఎదురవడంతో సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేశారు. ఈ పిటిషన్‌పై విచారణ చేపట్టిన జస్టిస్ సుందరేశ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. హైకోర్టు గతంలో ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల్లో జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేస్తూ, విచారణకు నిరాకరించింది.

కేసు నేపథ్యం ఇదే..

వాన్‌పిక్ ప్రాజెక్టులో నిబంధనల ఉల్లంఘనలు జరిగాయంటూ సీబీఐ అభియోగాలు నమోదు చేసింది. అయితే, ఈ అభియోగాలను స్వీకరించే క్రమంలో ప్రత్యేక కోర్టు సరైన కారణాలను పేర్కొనలేదని యాజమాన్యం వాదించింది. తాజా సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయంతో ఈ కేసులో విచారణను ఎదుర్కోవడం వాన్‌పిక్ ప్రతినిధులకు అనివార్యంగా మారింది. ఇది ప్రాజెక్టు భవిష్యత్తుపై మరియు ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్నవారిపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

