Sunetra Pawar: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనం.. తొలి మహిళా డిప్యూటీ సీఎంగా సునేత్ర పవార్ ప్రమాణస్వీకారం!
Sunetra Pawar: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఊహించని మలుపు చోటుచేసుకుంది.
Sunetra Pawar: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఊహించని మలుపు చోటుచేసుకుంది. అజిత్ పవార్ ఆకస్మిక మరణం తర్వాత ఖాళీ అయిన ఉపముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని ఆయన భార్య సునేత్ర పవార్ అధిరోహించనున్నారు. మహారాష్ట్ర చరిత్రలోనే తొలి మహిళా డిప్యూటీ సీఎంగా ఆమె రికార్డు సృష్టించబోతున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన ఘోర విమాన ప్రమాదంలో అజిత్ పవార్ మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో, NCP (అజిత్ పవార్ వర్గం) పార్టీ పగ్గాలను, ప్రభుత్వంలోని కీలక బాధ్యతలను ఆయన భార్యకు అప్పగించాలని అనుచరులు మరియు ఎమ్మెల్యేలు ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించారు. వారి ప్రతిపాదనకు సునేత్ర పవార్ సుముఖత వ్యక్తం చేశారు.
నేటి షెడ్యూల్ ఇదీ:
మధ్యాహ్నం: NCP శాసనసభాపక్ష సమావేశం జరగనుంది. ఇందులో సునేత్రను శాసనసభాపక్ష నేతగా అధికారికంగా ఎన్నుకోనున్నారు.
సాయంత్రం: ముంబైలోని లోక్భవన్లో డిప్యూటీ సీఎంగా సునేత్ర ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్నారు.
మంత్రిత్వ శాఖలు: ఆమెకు ఎక్సైజ్ మరియు క్రీడా శాఖలను కేటాయించే అవకాశం ఉంది.
మంత్రివర్గంలో మార్పులు.. బారామతిపై నజర్
అజిత్ పవార్ వద్ద ఉన్న ఆర్థిక శాఖను ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ తన వద్దే ఉంచుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు, అజిత్ పవార్ ప్రాతినిధ్యం వహించిన బారామతి నియోజకవర్గం ఖాళీ కావడంతో, జరగబోయే ఉపఎన్నికలో సునేత్ర పవార్ బరిలోకి దిగనున్నారు. ఈ పరిణామాలతో మహారాష్ట్రలో 'పవార్ వర్సెస్ పవార్' రాజకీయం ఏ మలుపు తిరుగుతుందోనన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.