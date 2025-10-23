Sovereign Gold Bonds: వారికి బంపర్ ఆఫర్..! ఒక్క గ్రాముపై రూ.9,700 లాభం – RBI విడుదల చేసిన కీలక ప్రకటన
బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న వేళ, సార్వభౌమ పసిడి బాండ్ల (Sovereign Gold Bonds)లో పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి ఆర్బీఐ నుండి బంపర్ ఆఫర్ లభించింది. 8 ఏళ్ల క్రితం జారీ చేసిన 2017-18 సిరీస్-IV గోల్డ్ బాండ్ల రిడెంప్షన్ తేదీని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) తాజాగా ప్రకటించింది. దీంతో ఆ బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టిన మదుపర్లకు ఒక్కో గ్రాముపై రూ.9,717 లాభం వచ్చిందని సమాచారం. అంటే మొత్తం లాభం 325.3 శాతం వరకు పెరిగింది.
RBI ప్రకటించిన వివరాలు
RBI ప్రకారం, ఈ బాండ్లకు ఫైనల్ రిడెంప్షన్ తేదీని అక్టోబర్ 23, 2025గా నిర్ణయించింది. 999 స్వచ్ఛత కలిగిన గ్రాము బంగారం ధరను రూ.12,704గా నిర్దేశించింది. ఈ సిరీస్ బాండ్లు 2017 అక్టోబర్ 23న జారీ చేయబడ్డాయి. ఆ సమయంలో గ్రాము బంగారం ధర రూ.2,987 మాత్రమే. ఇప్పుడు ఈ బాండ్లు మెచ్యూరిటీకి చేరడంతో పెట్టుబడిదారులు భారీ లాభాలు పొందుతున్నారు.
లాభం లెక్క ఇలా ఉంది...
ప్రస్తుతం గ్రాము పసిడి ధర రూ.12,704గా ఉండగా, కొనుగోలు ధర రూ.2,987 మాత్రమే. అంటే ఒక్కో గ్రాముపై రూ.9,717 లాభం. దీనికి తోడు ప్రతి సంవత్సరం 2.5% వడ్డీ కూడా లభిస్తుంది. మొత్తం రిటర్న్స్ను చూస్తే పెట్టుబడిదారుల పంట పండిందనే చెప్పాలి.
Sovereign Gold Bond పథకం అంటే ఏమిటి?
దేశంలో భౌతిక బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించాలన్న ఉద్దేశంతో ఆర్బీఐ 2015 నవంబర్లో Sovereign Gold Bond Schemeను ప్రారంభించింది. ఈ బాండ్ల కాలపరిమితి 8 ఏళ్లు. రిడెంప్షన్కి ముందు వారం చివరి మూడు రోజుల ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) నిర్ణయించిన సగటు ధర ఆధారంగా బంగారం ధరను నిర్ణయిస్తారు.
ఈసారి అక్టోబర్ 13, 14, 15 తేదీల సగటు ఆధారంగా రూ.12,567గా గ్రాము ధరను నిర్ధారించారు. బంగారం ధరలు గరిష్ఠస్థాయిలో ఉన్న వేళ ఈ బాండ్లు మెచ్యూరిటీకి రావడంతో మదుపర్లకు ఇది డబుల్ బోనస్గా మారింది.
పన్ను మినహాయింపు – పెట్టుబడిదారులకు మరో లాభం
సార్వభౌమ పసిడి బాండ్లపై వచ్చిన లాభాలకు పన్ను మినహాయింపు కూడా ఉంది. అంటే మదుపర్లకు వచ్చిన లాభంపై ఒక్క రూపాయి కూడా పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
తాజా పరిస్థితి
ఆర్బీఐ తరఫున చివరిసారిగా 2024 ఫిబ్రవరిలో ఈ బాండ్ల సబ్స్క్రిప్షన్కి అనుమతి ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత కొత్త బాండ్ల జారీని ప్రభుత్వం నిలిపివేసింది. ప్రభుత్వ ఖజానాపై భారం పెరుగుతుందని భావించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
సారాంశం:
8 ఏళ్ల క్రితం పెట్టుబడి పెట్టిన Sovereign Gold Bond investorsకు ఇప్పుడు భారీ లాభాలు లభించాయి. ఒక్క గ్రాముపై రూ.9,717 లాభం రావడం పెట్టుబడిదారులకు సంతోషకర విషయం. పన్ను మినహాయింపు, వడ్డీ లాభం కలిపి ఇది నిజంగా ఒక golden investment opportunityగా నిలిచింది.