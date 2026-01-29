  • Menu
Congress: శశిథరూర్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ హైకమాండ్.. రాహుల్, ఖర్గేలతో భేటీ వెనుక అసలు కథ ఇదేనా?

Highlights

Congress: గత కొద్ది రోజులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీతో అంటీముట్టనట్లు వ్యవహరిస్తూ, బీజేపీలో చేరుతున్నారనే ప్రచారానికి కేంద్రబిందువుగా మారిన తిరువనంతపురం ఎంపీ శశిథరూర్ వ్యవహారంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

Congress: గత కొద్ది రోజులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీతో అంటీముట్టనట్లు వ్యవహరిస్తూ, బీజేపీలో చేరుతున్నారనే ప్రచారానికి కేంద్రబిందువుగా మారిన తిరువనంతపురం ఎంపీ శశిథరూర్ వ్యవహారంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. గురువారం పార్లమెంటు ప్రాంగణంలో కాంగ్రెస్ అధినేత మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీలతో శశిథరూర్ సుమారు గంటన్నర పాటు భేటీ అయ్యారు.

డ్యామేజ్ కంట్రోల్ దిశగా అడుగులు?

ఇటీవలి కాలంలో శశిథరూర్ వ్యవహారశైలి పార్టీలో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.

వరుస గైర్హాజరు: కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వ్యూహరచన కోసం నిర్వహించిన కీలక సమావేశాలకు థరూర్ గైర్హాజరవ్వడం విమర్శలకు దారితీసింది.

మోదీపై ప్రశంసలు: పహల్గాం ఉగ్రదాడి, ఆపరేషన్ సిందూర్ వంటి అంశాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ చర్యలను ఆయన ప్రశంసించడం హైకమాండ్‌కు మింగుడుపడలేదు.

విస్మరణ వివాదం: కొచ్చిలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో రాహుల్ గాంధీ తన పేరును ప్రస్తావించకపోవడంపై థరూర్ అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి.

‘అంతా సవ్యంగానే ఉంది’: థరూర్ వివరణ

భేటీ అనంతరం శశిథరూర్ సానుకూలంగా స్పందించారు. "మేమంతా ఒకే బాటలో ఉన్నాం (We are on the same page). పార్టీ నాయకులతో చర్చలు చాలా నిర్మాణాత్మకంగా సాగాయి" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పార్టీ మారుతున్నారనే ప్రచారానికి ఈ సమావేశంతో ఆయన చెక్ పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. కేరళ ఎన్నికల ముందు పార్టీలో నెలకొన్న విభేదాలను పరిష్కరించుకుని, ఐక్యంగా ముందుకు వెళ్లడమే లక్ష్యంగా ఈ 'డ్యామేజ్ కంట్రోల్' మీటింగ్ జరిగినట్లు రాజకీయ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.

