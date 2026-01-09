Sankranti Rush: ‘హైవే’పై హ్యాపీ జర్నీ.. సూర్యాపేట పోలీసుల మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే!
సంక్రాంతి పండుగ రద్దీ దృష్ట్యా హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా సూర్యాపేట పోలీసులు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. డ్రోన్ కెమెరాలతో నిఘా, ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు మరియు బ్లాక్ స్పాట్ల వద్ద ముందస్తు భద్రతా చర్యల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
సంక్రాంతి పండుగ వచ్చేస్తోంది! భాగ్యనగరం నుంచి సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులతో జాతీయ రహదారి (NH-65) రద్దీగా మారనుంది. ఈ రద్దీని తట్టుకోవడానికి, ప్రయాణికులకు ట్రాఫిక్ కష్టాలు లేకుండా చేయడానికి సూర్యాపేట జిల్లా పోలీసులు పక్కా వ్యూహంతో సిద్ధమయ్యారు.
🚗 ట్రాఫిక్ మళ్లింపు (Diversions) ఇలా..
ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ప్రధాన మార్గాల్లో మార్పులు చేశారు:
- హైదరాబాద్ - గుంటూరు: నార్కట్పల్లి వద్ద దారి మళ్లించి నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, పిడుగురాళ్ల మీదుగా పంపిస్తారు.
- రాజమండ్రి - విశాఖ: నకిరేకల్ నుంచి అర్వపల్లి, మరిపెడ బంగ్లా, ఖమ్మం మీదుగా వెళ్లాలి. అవసరమైతే టేకుమట్ల - ఖమ్మం హైవేను ప్రత్యామ్నాయంగా వాడుకోవచ్చు.
- విజయవాడ రూట్: టేకుమట్ల వద్ద ఉన్న పాత డైవర్షన్ను ఎత్తివేశారు. వాహనాలు నేరుగా వెళ్లేలా తాత్కాలిక రహదారిని నిర్మించారు.
- ఖమ్మం - హైదరాబాద్: రాయినిగూడెం వద్ద యూ-టర్న్ అవసరం లేకుండా, చివ్వెంల, ఐలాపురం మీదుగా నేరుగా సూర్యాపేట గుండా వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
🚁 డ్రోన్ కెమెరాలతో నిఘా!
ఈసారి ట్రాఫిక్ పర్యవేక్షణ కోసం పోలీసులు హైటెక్ సాంకేతికతను వాడుతున్నారు.
డ్రోన్ నిఘా: జాతీయ రహదారిపై ఎక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయినా వెంటనే గుర్తించడానికి డ్రోన్ కెమెరాలను ఉపయోగిస్తారు.
ప్రత్యేక బృందాలు: పండుగకు ముందు, తర్వాత ఐదు రోజుల పాటు సీఐల పర్యవేక్షణలో సిబ్బంది నిరంతరం డ్యూటీలో ఉంటారు.
అత్యవసర సేవలు: ఏవైనా ప్రమాదాలు జరిగితే వెంటనే స్పందించేందుకు క్రేన్లు, అంబులెన్సులు, టోయింగ్ వాహనాలను సిద్ధంగా ఉంచారు. 4 హైవే పెట్రోలింగ్ వాహనాలు నిరంతరం గస్తీ కాస్తాయి.
⚠️ 'బ్లాక్ స్పాట్స్' వద్ద జాగ్రత్త..
జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్న 24 బ్లాక్ స్పాట్లను పోలీసులు గుర్తించారు.
ప్రమాదకర క్రాసింగ్ల వద్ద సీసీ కెమెరాలు, సైన్ బోర్డులు, లైటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు.
రహదారిపై ఉన్న గుంతలను పూడ్చి, ప్రయాణం సాఫీగా సాగేలా చర్యలు తీసుకున్నారు.
ఎస్పీ విజ్ఞప్తి: > "ప్రయాణికులు తొందరపడి అతివేగంతో వెళ్లొద్దు. నిబంధనలు పాటిస్తూ సురక్షితంగా పండుగ జరుపుకోవాలి." — నరసింహ, ఎస్పీ, సూర్యాపేట జిల్లా.