Festive Rituals: ఈ సంక్రాంతికి మీ ఇంట్లో సానుకూల శక్తి పెరగాలంటే ఈ పనులు వెంటనే చేయండి!
2026 సంక్రాంతి ఆచారాలు, భోగి మంటల ప్రాముఖ్యత, ముగ్గులు, గొబ్బెమ్మలు మరియు కనుమ పండుగ విశేషాలతో పాటు శ్రేయస్సునిచ్చే ఆధ్యాత్మిక పద్ధతుల గురించి ఇక్కడ క్లుప్తంగా తెలుసుకోండి.
2026 సంక్రాంతి ఎంతో ఉత్సాహాన్ని తీసుకువస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పల్లెలు, పట్టణాలు ఈ కోత పండుగ కోసం ముస్తాబవుతున్నాయి. వీధులన్నీ రంగురంగుల ముగ్గులతో, షాపింగ్ మార్కెట్లు సందడితో నిండిపోయాయి. సెలవుల కోసం ఎదురుచూసే పిల్లలు, పట్నం నుండి వచ్చే తమ పిల్లలు, మనవల కోసం వేచి చూసే పెద్దలతో ఇళ్లు కళకళలాడుతున్నాయి.
సంక్రాంతి అంటే కేవలం కొత్త బట్టలు, పిండి వంటలు మాత్రమే కాదు. శాస్త్రాల ప్రకారం భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ అనే ఈ మూడు రోజులకు ఎంతో ఆధ్యాత్మిక మరియు శాస్త్రీయ ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రోజుల్లో కొన్ని పద్ధతులు పాటించడం వల్ల ఏడాది పొడవునా ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం లభిస్తాయి.
2026 భోగి పండుగ రోజున ఆచరించాల్సిన ముఖ్యమైన ధర్మాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. భోగి రోజు ఆచారాలు: భోగి పీడ నివారణ
భోగి పండుగ ప్రతికూలతను తొలగించి, సానుకూలతను ఆహ్వానిస్తుంది. భోగి పీడ తొలగించుకోవడానికి ఈ మూడు పద్ధతులు పాటించాలి:
- భోగి స్నానం: భోగి రోజు తెల్లవారుజామున 3-4 గంటల సమయంలో తలస్నానం చేయడం ఒక పవిత్రమైన ఆచారం.
- భోగి పళ్లు: ఐదేళ్లలోపు పిల్లలకు దిష్టి తగలకుండా, వారిపై ఉన్న ప్రతికూల ప్రభావం తొలగడానికి భోగి పళ్లు పోయాలి.
- భోగి మంటలు: పాత వస్తువులను కాల్చడం ద్వారా ఇంటిని, పరిసరాలను శుద్ధి చేయడాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. ఈ పవిత్ర అగ్ని అగ్నిహోత్రాన్ని పోలి ఉండి, ఇంటికి దైవిక శక్తిని తెస్తుంది.
2. ఆలయ దర్శనం & గోదా కల్యాణం
ఈ రోజున ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం కుటుంబ శ్రేయస్సుకు చాలా మంచిది. సమీపంలోని ఆలయానికి వెళ్లి 'గోదా కల్యాణం' తిలకించడం శుభప్రదం.
3. నువ్వులతో చేసిన పదార్థాల సేవనం
శాస్త్రీయంగా మరియు సంప్రదాయబద్ధంగా నువ్వులకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. నువ్వులు ఐశ్వర్యానికి చిహ్నం. సంక్రాంతి సమయంలో నువ్వులతో చేసిన వంటకాలు (నువ్వుల లడ్డూలు వంటివి) తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత సమతుల్యంగా ఉంటుంది. పొరుగువారితో ఈ పదార్థాలను పంచుకోవడం వల్ల బంధాలు బలపడతాయి.
4. ముగ్గులు మరియు గొబ్బెమ్మలు
ఇంటి ముందు రంగవల్లులు తీర్చిదిద్ది, గొబ్బెమ్మలను పెట్టడం భోగి సంప్రదాయంలో ప్రధానమైనది. గొబ్బెమ్మను భూమాత స్వరూపంగా భావిస్తారు. 'నిత్య పుష్టిం కరీషిణీం' అని శ్రీసూక్తం చెప్పినట్లుగా.. గొబ్బెమ్మలను పూజించడం వల్ల మనకు రక్షణ, పోషణ లభిస్తాయి.
సంక్రాంతి 2026: ఒక జీవన విధానం
భోగి, మకర సంక్రాంతి మరియు కనుమ పండుగలు ప్రకృతిని, వ్యవసాయాన్ని, కుటుంబాన్ని మరియు ఆధ్యాత్మికతను ఏకం చేస్తాయి. ఈ ఆచారాలను పాటించడం ద్వారా కేవలం సంప్రదాయాన్ని గౌరవించడమే కాకుండా, మన జీవితాల్లోకి ఆరోగ్యం, ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును ఆహ్వానించవచ్చు.
ఈ 2026 సంక్రాంతి మీ అందరి జీవితాల్లో భక్తి, కృతజ్ఞత మరియు ఉత్సాహాన్ని నింపాలని కోరుకుంటున్నాము. మీ ప్రియమైన వారితో ఈ పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోండి.