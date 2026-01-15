Sankranthi Return Rush: తిరుగుప్రయాణానికి ప్రత్యేక రైళ్లు.. పూర్తి టైమ్ టేబుల్ మరియు స్టాపింగ్స్ ఇవే!
సంక్రాంతి తిరుగుప్రయాణం కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. విజయవాడ, మచిలీపట్నం, వికారాబాద్, తిరుపతి మార్గాల్లో నడిచే రైళ్ల పూర్తి టైమ్ టేబుల్ ఇక్కడ ఉంది.
సొంతూరి జ్ఞాపకాలను మూటగట్టుకుని తిరిగి బిజీ లైఫ్లోకి వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం రైల్వే శాఖ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తాజాగా ప్రకటించిన స్పెషల్ రైళ్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
ప్రత్యేక రైళ్ల షెడ్యూల్ (Time Table):
ముఖ్యమైన స్టాపింగ్స్ మరియు కోచ్ వివరాలు:
విజయవాడ – గుంతకల్ (07484): గుంటూరు, నరసరావుపేట, వినుకొండ, దొనకొండ, మార్కాపూర్ రోడ్, కంబం, నంద్యాల, ధోన్ స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. (కోచ్లు: స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్).
మచిలీపట్నం – ధర్మవరం (07485): గుడివాడ, విజయవాడ, తెనాలి, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, శ్రీకాళహస్తి, రేణిగుంట, తిరుపతి, కదిరి మీదుగా వెళ్తుంది. (కోచ్లు: స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్).
వికారాబాద్ – తిరుపతి (07487): లింగంపల్లి, సికింద్రాబాద్, నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, సత్తెనపల్లె, గుంటూరు, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. (కోచ్లు: 2AC, 3AC, స్లీపర్, జనరల్).
వికారాబాద్ – నాందేడ్ (07486): లింగంపల్లి, సికింద్రాబాద్, మేడ్చల్, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, బాసర్ స్టేషన్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. (కోచ్లు: 2AC, 3AC, స్లీపర్, జనరల్).
ప్రయాణికులకు సూచన:
పండుగ రద్దీ దృష్ట్యా ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో సీట్లు త్వరగా నిండిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రయాణికులు వెంటనే రైల్వే కౌంటర్లు లేదా IRCTC వెబ్సైట్ ద్వారా టిక్కెట్లను రిజర్వ్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ముగింపు: బస్సుల్లో భారీ ధరలు చెల్లించలేక ఇబ్బంది పడే ప్రయాణికులకు ఈ స్పెషల్ రైళ్లు ఒక గొప్ప అవకాశం. సురక్షితంగా, సౌకర్యవంతంగా మీ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోండి!