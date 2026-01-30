Sabarimala Temple: శబరిమల బంగారం కేసులో షాకింగ్ మలుపు: సినీ నటుడు జయరామ్ను విచారించిన సిట్!
Sabarimala Temple: శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలో బంగారు తాపడాల అదృశ్యం కేసు కేరళతో పాటు సినీ ఇండస్ట్రీలోనూ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఈ భారీ కుంభకోణానికి సంబంధించి ప్రముఖ నటుడు జయరామ్ను ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) విచారించడం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది. చెన్నైలోని ఆయన నివాసంలోనే ఈ విచారణ జరిగినట్లు సమాచారం.
ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు కృష్ణన్పొట్టి (ఉన్నికృష్ణన్)తో జయరామ్కు ఉన్న సంబంధాలపై సిట్ అధికారులు దృష్టి సారించారు. 2019లో చెన్నైలో ఉన్నికృష్ణన్ నిర్వహించిన కొన్ని రహస్య పూజల్లో జయరామ్ పాల్గొన్నట్లు కొన్ని వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి. ఆ పూజల్లో వాడిన తాపడాలు శబరిమల ఆలయం నుంచి బంగారం పూత కోసం తీసుకువచ్చినవేనని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
సిట్ ప్రశ్నావళి: విచారణ సందర్భంగా సిట్ బృందం జయరామ్ను పలు కీలక ప్రశ్నలు అడిగినట్లు తెలుస్తోంది:
ఉన్నికృష్ణన్తో మీకు ఎంతకాలంగా పరిచయం ఉంది?
మీరు ఎన్నిసార్లు ఆయన నిర్వహించిన పూజల్లో పాల్గొన్నారు?
మీ ఇద్దరి మధ్య ఏవైనా ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగాయా?
ఆలయానికి సంబంధించిన బంగారం లేదా తాపడాల గురించి మీకు ముందే తెలుసా?
కేసు నేపథ్యం: శబరిమల గర్భగుడి తలుపులు, ద్వారపాలకుల విగ్రహాలకు సంబంధించిన బంగారం పెద్ద ఎత్తున అదృశ్యం కావడంపై కేరళ ప్రభుత్వం సిట్ దర్యాప్తుకు ఆదేశించింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ట్రావన్కోర్ దేవశ్వం బోర్డు (TDB) మాజీ అధ్యక్షులతో సహా మొత్తం 12 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
ఒకపక్క భక్తుల మనోభావాలతో కూడిన అంశం కావడం, మరోపక్క సెలబ్రిటీల పేర్లు బయటకు వస్తుండటంతో ఈ కేసు విచారణ అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.