  • Menu
Home  > జాతీయం

Sabarimala: శబరిమలలో కలకలం: బంగారం చోరీ కేసులో ప్రధాన పూజారి కందరారు రాజీవరు అరెస్ట్!

Sabarimala: శబరిమలలో కలకలం: బంగారం చోరీ కేసులో ప్రధాన పూజారి కందరారు రాజీవరు అరెస్ట్!
x
Highlights

Sabarimala: కేరళలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం శబరిమలలో విగ్రహాల బంగారు తాపడం మాయమైన వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపిన సంగతి తెలిసిందే.

Sabarimala: కేరళలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం శబరిమలలో విగ్రహాల బంగారు తాపడం మాయమైన వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆలయ ప్రధాన పూజారి (తంత్రి) కందరారు రాజీవరును ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) అరెస్ట్ చేసింది.

అసలేం జరిగింది?

శబరిమల ఆలయంలోని విగ్రహాలకు ఉన్న బంగారు తాపడం బరువులో భారీగా వ్యత్యాసం ఉన్నట్లు గతంలో ఆరోపణలు వచ్చాయి. లెక్కల ప్రకారం ఉండాల్సిన బంగారం కంటే తక్కువగా ఉండటంతో, దీనిపై ప్రభుత్వం సీరియస్ అయ్యింది. ఈ అక్రమాలపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరిపేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (SIT) నియమించింది.

సిట్ విచారణలో వెలుగు చూసిన వాస్తవాలు:

సిట్ అధికారులు గత కొంతకాలంగా ఆలయ రికార్డులను, బంగారు తాపడం పనులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ఈ విచారణలో ప్రధాన పూజారి పాత్రపై బలమైన ఆధారాలు లభించడంతో ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆలయ పవిత్రతను కాపాడాల్సిన వారే ఇలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడటంపై భక్తులు తీవ్ర విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ అరెస్టుతో ఈ కేసులో మరికొంతమంది ప్రముఖుల పేర్లు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick