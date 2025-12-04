Vladimir Putin: ఇవాళ భారత్కు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్
Highlights
Vladimir Putin: ఇవాళ రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ భారత్ కు రానున్నారు. రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా పుతిన్.. ప్రధాని మోడీతో భేటీ కానున్నారు. వాణిజ్యం, రక్షణ రంగాలపై చర్చించి పలు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోనున్నారు. అమెరికాతో సంబంధాలు దెబ్బతినడంతో పుతిన్ భారత పర్యటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. పుతిన్ పర్యటన నేపథ్యంలో భారత ప్రభుత్వం భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసింది. ఐదంచెల భద్రతా వలయాన్ని సిద్ధం చేసింది. నేషనల్ సెక్యురిటీ గార్డ్ నుంచి అగ్రశ్రేణి కమాండోలు, స్నైపర్లు, డ్రోన్లు, జామర్లను వినియోగించున్నారు. ఏఐ సాయంతో భద్రతను పర్యవేక్షించనున్నారు.
