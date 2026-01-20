Swiggy CEO: డెలివరీ ఉద్యోగాలు కేవలం గిగ్ వర్క్ మాత్రమే కాదు.. రోహిత్ కపూర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!
డెలివరీ ఉద్యోగాలు ఉపాధి రంగంలో 3వ స్తంభం - స్విగ్గీ సీఈఓ రోహిత్ కపూర్. గిగ్ వర్క్ ద్వారా లక్షలాది మందికి లభిస్తున్న ఫ్లెక్సిబుల్ ఆదాయం మరియు ఇతర పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
గిగ్ వర్క్ అనగానే సాధారణంగా అందరికీ ఫుడ్ డెలివరీ గుర్తుకు వస్తుంది. అయితే, స్విగ్గీ ఫుడ్ మార్కెట్ప్లేస్ CEO రోహిత్ కపూర్ అభిప్రాయం ప్రకారం, డెలివరీ ఉద్యోగాల వెనుక కేవలం ఆ 'లేబుల్' కంటే మించిన అర్థం ఉంది. దావోస్లో జరిగిన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వార్షిక సమావేశంలో కపూర్ మాట్లాడుతూ.. ఆధునిక లేబర్ మార్కెట్లో డెలివరీ ఏజెంట్లు "మూడవ స్తంభం" వంటి వారని పేర్కొన్నారు.
సాంప్రదాయ ఉద్యోగ విపణిని కపూర్ మూడు ప్రధాన విభాగాలుగా విభజించారు:
- ఫార్మల్ ఎంప్లాయ్మెంట్: దీర్ఘకాలిక మరియు స్థిరమైన ఉద్యోగాలు.
- ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ వెంచర్స్: స్వతంత్రంగా చిన్న లేదా పెద్ద ఎత్తున వ్యాపారాలు చేయడం.
- డెలివరీ/ఫ్లెక్సిబుల్ ఉద్యోగాలు: ఆదాయం మరియు జీవనోపాధి కోసం సౌకర్యవంతంగా పనిచేసే విధానం.
డెలివరీ ఉద్యోగాలను కూడా ఫార్మల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కిందకు తీసుకురావడం వల్ల, ఆ పనిలో ఉన్న "ఫ్లెక్సిబిలిటీ" (సౌలభ్యం) దెబ్బతింటుందని కపూర్ అభిప్రాయపడ్డారు. "కొంతమంది భాగస్వాములు దీర్ఘకాలం పాటు పనిచేయవచ్చు, మరికొందరు చదువుకుంటూ పార్ట్-టైమ్గా చేయవచ్చు. ఇది వారికి అదనపు ఆదాయాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, తమకు నచ్చిన సమయంలో పనిచేసుకునే వెసులుబాటును కల్పిస్తుంది," అని ఆయన వివరించారు.
డెలివరీ ఉద్యోగాల ద్వారా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ఆదాయం పొందుతున్నారని, కాబట్టి విధాన నిర్ణేతలు ఈ పని స్వభావాన్ని లోతుగా పరిశీలించాలని ఆయన కోరారు.
ఈ సమాచారం "స్విగ్గీ డెలివరీ జాబ్స్," "ఇండియాలో గిగ్ వర్క్," మరియు "గిగ్ ఎకానమీ" వంటి అంశాలపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.