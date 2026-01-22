Republic Day 2026: గణతంత్ర దినోత్సవం రోజు అదిరిపోయే స్పీచ్ ఇవ్వాలా? అయితే ఈ 'ప్రసంగం' మీకోసమే!
గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మీ పాఠశాల లేదా కార్యాలయంలో ప్రసంగించాలనుకుంటున్నారా? విద్యార్థులు మరియు ఇతరుల కోసం సులభమైన భాషలో, స్ఫూర్తిని నింపే రిపబ్లిక్ డే తెలుగు స్పీచ్ మీకోసం..
భారతదేశం 77వ గణతంత్ర వేడుకలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలు, ఆఫీసుల్లో ప్రసంగించాలనుకునే విద్యార్థులు మరియు ఉద్యోగుల కోసం ఒక చక్కని తెలుగు స్పీచ్ ఇక్కడ ఉంది. దీన్ని మీరు నేరుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
గణతంత్ర దినోత్సవ ప్రసంగం (Speech Draft):
ప్రారంభం: "వేదికపై ఉన్న గౌరవనీయులైన అతిథులకు, ప్రియతమ ఉపాధ్యాయులకు, నా తోటి సోదర సోదరీమణులకు మరియు ఇక్కడ విచ్చేసిన వారందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అందరికీ 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు."
ప్రసంగం: "మిత్రులారా.. మనం 1947 ఆగస్టు 15న బ్రిటీష్ పాలన నుండి స్వాతంత్ర్యం పొందినప్పటికీ, మనకంటూ ఒక సొంత చట్టం, ఒక రాజ్యాంగం ఏర్పడింది మాత్రం 1950 జనవరి 26న. ఆ రోజునే మన దేశం పూర్తిస్థాయి 'గణతంత్ర రాజ్యంగా' అవతరించింది. అందుకే ప్రతి ఏటా ఈ రోజును మనం ఎంతో గర్వంగా జరుపుకుంటాం.
రాజ్యాంగ గొప్పతనం: డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ గారి నేతృత్వంలో రూపొందించబడిన మన రాజ్యాంగం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం. ఇది కేవలం ఒక పుస్తకం కాదు.. కోట్లాది భారతీయుల స్వేచ్ఛ, సమానత్వం మరియు న్యాయానికి సజీవ సాక్ష్యం. కుల, మత, వర్గ విభేదాలు లేకుండా ప్రతి పౌరుడికి సమాన హక్కులను కల్పించిన గొప్ప పత్రం మన రాజ్యాంగం.
మన బాధ్యత: గణతంత్రం అంటే కేవలం హక్కులు మాత్రమే కాదు.. బాధ్యతలు కూడా! దేశాభివృద్ధిలో మన వంతు పాత్ర పోషించినప్పుడే రాజ్యాంగ ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. నేటి యువత శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో రాణిస్తూ, అవినీతి రహిత సమాజం కోసం కృషి చేయాలి. దేశ సరిహద్దుల్లో కాపలా కాసే సైనికులకు, దేశానికి వెన్నెముకైన రైతులకు, దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్న శాస్త్రవేత్తలకు ఈ సందర్భంగా మనం సెల్యూట్ చేద్దాం.
ముగింపు: చివరగా.. మన దేశాన్ని ప్రపంచంలోనే అగ్రరాజ్యంగా నిలబెడతామని, రాజ్యాంగ విలువలను కాపాడుతామని ఈ సందర్భంగా ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం. అందరికీ మరోసారి గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
జై హింద్.. భారత్ మాతా కీ జై!"