Viral News: వీధి కుక్కల వివాదంపై రేణు దేశాయ్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోరాటం చేయబోతున్నారా?
వీధి కుక్కల హత్యలను రేణు దేశాయ్ తీవ్రంగా ఖండించారు. కేవలం మనుషుల ప్రాణాల గురించే ఆందోళన చెందడంపై ఆమె ప్రశ్నిస్తూ, జంతువుల పట్ల కనికరం, మానవీయ పరిష్కారాలు ఉండాలని కోరారు.
జంతువుల పట్ల అపారమైన కరుణ కలిగి ఉండే నటి, సామాజిక కార్యకర్త రేణు దేశాయ్, దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న వీధి కుక్కల హత్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇటీవల జరిగిన ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఆమె తన ఆవేదనను, ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ.. వీధి కుక్కల సమస్యను పరిష్కరించడంలో సమాజం బాధ్యతాయుతంగా, మానవీయంగా వ్యవహరించాలని కోరారు.
గత సెప్టెంబర్లో వీధి కుక్కలు మరియు ప్రజల భద్రతపై సుప్రీంకోర్టు చేసిన వ్యాఖ్యల నుండి రేణు దేశాయ్ నిరంతరం తన గళాన్ని వినిపిస్తూనే ఉన్నారు. తన ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా వీధి కుక్కల సంరక్షణపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అలాగే తన స్వచ్ఛంద సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా గాయపడిన, వదిలేయబడిన కుక్కలకు ఆహారం, ఆశ్రయం మరియు వైద్య సహాయం అందిస్తున్నారు.
“కరుణ చూపడంలో ఇంత వివక్ష ఎందుకు?”
వీధి కుక్కల వల్ల మనుషుల ప్రాణాలు పోతున్నాయనే వాదనలపై స్పందిస్తూ, ప్రజల ఆగ్రహం కేవలం జంతువుల మీదనే ఎందుకు ఉంటుందని ఆమె ప్రశ్నించారు. ఏటా లక్షలాది మంది రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల, దోమల వల్ల వచ్చే వ్యాధుల వల్ల, సరైన వైద్యం అందక చనిపోతున్నారని.. కానీ వాటిపై ప్రజలు ఇంతలా నిరసనలు తెలపడం లేదని ఆమె గుర్తుచేశారు.
“మనుషుల ప్రాణాలు అంత విలువైనవి అయితే, రోజూ ప్రమాదాల్లో ప్రజలు చనిపోతున్నప్పుడు ఎందుకు ఇంతలా స్పందించడం లేదు? ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సరైన చికిత్స అందక చనిపోతున్న వారి కోసం ఎందుకు పోరాడటం లేదు?” అని ఆమె నిలదీశారు. సమాజంలో జరుగుతున్న హత్యలు, అత్యాచారాలు, వ్యవస్థాగత వైఫల్యాలపై ప్రజలు ఎందుకు ఇదే స్థాయిలో స్పందించడం లేదని ఆమె ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు.
“ఇది కుక్కలపై ద్వేషమే తప్ప, మనుషులపై ప్రేమ కాదు”
ప్రజల భద్రత అనే ముసుగులో జంతువుల పట్ల ద్వేషాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారని రేణు దేశాయ్ కుండబద్దలు కొట్టారు. “మీకు మనుషుల ప్రాణాల మీద నిజమైన ఆందోళన లేదు. కుక్కలపై కోపం ఉండబట్టే మీరు మానవత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నారు” అని ఆమె విమర్శించారు.
జంతు ప్రేమికులు వీధి కుక్కలను దత్తత తీసుకోవచ్చు కదా అనే ప్రశ్నకు ఆమె చాకచక్యంగా సమాధానమిచ్చారు: “కరుణ చూపడం అంటే దత్తత తీసుకోవడమే అయితే, మీరు నిరుపేదలను మీ ఇంట్లోకి పిలిచి ఆశ్రయం ఇస్తారా? కేవలం సహాయం మాత్రమే చేస్తారు కదా! కుక్కల విషయంలోనూ అదే వర్తిస్తుంది.”
గుర్తింపుకు నోచుకోని మూగజీవాల బాధ
వాహనాల కింద పడి వందలాది కుక్కలు మరణిస్తున్నాయని, అవి మూగజీవాలు కాబట్టి తమ బాధను చెప్పుకోలేకపోతున్నాయని రేణు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. “వాహనం తనను ఢీకొట్టిందని కుక్క ఎవరికీ చెప్పలేదు; అవి రోడ్ల మీద నరకం అనుభవిస్తూ చనిపోతాయి. వాటి తరపున మాట్లాడే వారు కానీ, చట్టపరమైన మద్దతు కానీ ఉండదు” అని ఆమె వివరించారు.
హింస వద్దు.. మానవత్వం చూపండి
జంతువుల సమస్యకు హింస పరిష్కారం కాదని రేణు దేశాయ్ హెచ్చరించారు. సంతానోత్పత్తి నియంత్రణ (Sterilization), టీకాలు వేయించడం మరియు ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం ద్వారానే ఈ సమస్యను మానవీయంగా పరిష్కరించగలమని ఆమె సూచించారు. మన కరుణ అనేది పరిస్థితులను బట్టి మారకూడదని, మానవత్వం అనేది కేవలం మనుషులకే పరిమితం కాకూడదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ద్వేషాన్ని వీడి కరుణతో వ్యవహరించాలని ఆమె సమాజానికి పిలుపునిచ్చారు.