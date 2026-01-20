  • Menu
Delhi Air Pollution: ఢిల్లీ వాసులకు ఊరట.. కాలుష్యం తగ్గుముఖం.. ఆ కఠిన ఆంక్షలు ఎత్తివేత!

Highlights

ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం తగ్గుముఖం పట్టడంతో గ్రేడ్-4 ఆంక్షలను అధికారులు సడలించారు. AQI 440 నుంచి 378కి పడిపోవడంతో నిర్మాణ పనులు మరియు వాహనాల రాకపోకలపై వెసులుబాటు లభించింది.

గత కొన్ని రోజులుగా విషపూరితమైన గాలితో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న దేశ రాజధాని ప్రజలకు ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్‌మెంట్ కమిషన్ (CAQM) తీపి కబురు అందించింది. ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్య తీవ్రత గతంతో పోలిస్తే కొంత మేర తగ్గడంతో, కఠినమైన ఆంక్షల నుంచి తాత్కాలిక సడలింపులు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

పడిపోయిన AQI స్థాయిలు

గత ఆదివారం ఢిల్లీలో గాలి నాణ్యత సూచీ (AQI) ఏకంగా 440 మార్కును దాటి 'అత్యంత ప్రమాదకర' స్థాయికి చేరుకుంది. దీంతో ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ (GRAP) స్టేజ్-4 కింద కఠిన ఆంక్షలు విధించింది. అయితే, మంగళవారం ఉదయం నాటికి గాలి నాణ్యత 378గా నమోదైంది. కాలుష్యం కొంత మేర తగ్గడంతో అధికారులు ఆంక్షలను సడలించారు.

గ్రేడ్-4 ఆంక్షలు తొలగింపు.. ఏవేవి అనుమతిస్తారంటే?

కాలుష్య నియంత్రణలో భాగంగా విధించిన గ్రేడ్-4 ఆంక్షల సడలింపుతో రాజధానిలో కార్యకలాపాలు మళ్లీ పుంజుకోనున్నాయి.

నిర్మాణ రంగం: నిలిచిపోయిన నిర్మాణ పనులు తిరిగి ప్రారంభించుకోవచ్చు.

ట్రక్కుల రాకపోకలు: నిత్యావసర వస్తువులే కాకుండా ఇతర డీజిల్ ట్రక్కుల ప్రవేశంపై ఉన్న నిషేధంపై సడలింపు ఉంటుంది.

పరిశ్రమలు: జనరేటర్లతో నడిచే పరిశ్రమలకు తాత్కాలిక వెసులుబాటు లభించింది.

ఆఫీసులు: వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ (WFH) సిఫారసుల విషయంలో కూడా స్పష్టత రానుంది.

శీతాకాలం ఇంకా గండం పొంచి ఉందా?

సాధారణంగానే కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉండే ఢిల్లీలో, శీతాకాలంలో చల్లని గాలుల వల్ల కాలుష్య కారకాలు భూమికి దగ్గరగా ఉండిపోతాయి. దీనివల్ల పొగమంచు (Smog) ఏర్పడి శ్వాసకోశ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ప్రస్తుతానికి AQI తగ్గినా, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

