దిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు: ప్రధాన నిందితుడి ఇంటిని కూల్చివేసిన భద్రతా దళాలు
దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన దిల్లీ ఎర్రకోట (Red Fort) వద్ద జరిగిన బాంబు పేలుడు ఘటన దర్యాప్తులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ పేలుడుకు కారణమైన కారును నడిపిన ప్రధాన నిందితుడు డాక్టర్ ఉమర్ నబీ (Dr Umar Nabi) ఇంటిని భద్రతా దళాలు పేల్చివేశాయి.
కూల్చివేత ఎక్కడ?: జమ్మూకశ్మీర్లోని పుల్వామా జిల్లాలో ఉన్న ఉమర్ నబీ ఇంటి వద్ద గురువారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఈ కూల్చివేత ప్రక్రియను చేపట్టినట్లు అధికారిక వర్గాలు ధృవీకరించాయి.
దర్యాప్తులో భాగం: దిల్లీ పేలుడు కేసు దర్యాప్తులో భాగంగానే ఉమర్ నబీ ఇంటిని ధ్వంసం చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
దర్యాప్తులో వెల్లడైన కీలక అంశాలు
సోమవారం ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన ఈ పేలుడు ఘటనలో మొత్తం 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అధికారులు జరిపిన దర్యాప్తులో ఈ కింది అంశాలు వెల్లడయ్యాయి:
పేలుడుకు కారణం: హ్యుందాయ్ ఐ20 కారు కారణంగానే ఈ పేలుడు జరిగిందని అధికారులు నిర్ధారించారు.
నిందితుడి గుర్తింపు: పలు సీసీటీవీ దృశ్యాల ఆధారంగా ఈ కారును డాక్టర్ ఉమర్ నబీ నడిపినట్లు అధికారులు కనుగొన్నారు.
డీఎన్ఏ పరీక్ష: కారులో దొరికిన కీలక ఆనవాళ్లను ఉమర్ నబీ కుటుంబ సభ్యుల డీఎన్ఏతో పోల్చగా, కారు నడిపింది అతడే అని నిరూపితమైంది.
మృతి నిర్ధారణ: ఈ పేలుడులో డాక్టర్ ఉమర్ నబీ కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు.
ఈ పేలుడు ఘటన అంతకుముందు హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్లో అధికారులు ఛేదించిన ఉగ్ర మాడ్యూల్కు సంబంధించినదిగా గుర్తించారు. నిందితుడు ఉమర్కు ఈ ఉగ్ర మాడ్యూల్తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు అధికారులు తేల్చారు. ఈ ఉగ్ర నెట్వర్క్ వెనుక ఇంకా ఎవరున్నారనే దానిపై భద్రతా దళాలు తమ దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశాయి.