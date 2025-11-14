  • Menu
Home  > జాతీయం

దిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు: ప్రధాన నిందితుడి ఇంటిని కూల్చివేసిన భద్రతా దళాలు

దిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు: ప్రధాన నిందితుడి ఇంటిని కూల్చివేసిన భద్రతా దళాలు
x
Highlights

దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన దిల్లీ ఎర్రకోట (Red Fort) వద్ద జరిగిన బాంబు పేలుడు ఘటన దర్యాప్తులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన దిల్లీ ఎర్రకోట (Red Fort) వద్ద జరిగిన బాంబు పేలుడు ఘటన దర్యాప్తులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ పేలుడుకు కారణమైన కారును నడిపిన ప్రధాన నిందితుడు డాక్టర్‌ ఉమర్‌ నబీ (Dr Umar Nabi) ఇంటిని భద్రతా దళాలు పేల్చివేశాయి.

కూల్చివేత ఎక్కడ?: జమ్మూకశ్మీర్‌లోని పుల్వామా జిల్లాలో ఉన్న ఉమర్‌ నబీ ఇంటి వద్ద గురువారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఈ కూల్చివేత ప్రక్రియను చేపట్టినట్లు అధికారిక వర్గాలు ధృవీకరించాయి.

దర్యాప్తులో భాగం: దిల్లీ పేలుడు కేసు దర్యాప్తులో భాగంగానే ఉమర్‌ నబీ ఇంటిని ధ్వంసం చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

దర్యాప్తులో వెల్లడైన కీలక అంశాలు

సోమవారం ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన ఈ పేలుడు ఘటనలో మొత్తం 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అధికారులు జరిపిన దర్యాప్తులో ఈ కింది అంశాలు వెల్లడయ్యాయి:

పేలుడుకు కారణం: హ్యుందాయ్‌ ఐ20 కారు కారణంగానే ఈ పేలుడు జరిగిందని అధికారులు నిర్ధారించారు.

నిందితుడి గుర్తింపు: పలు సీసీటీవీ దృశ్యాల ఆధారంగా ఈ కారును డాక్టర్‌ ఉమర్‌ నబీ నడిపినట్లు అధికారులు కనుగొన్నారు.

డీఎన్‌ఏ పరీక్ష: కారులో దొరికిన కీలక ఆనవాళ్లను ఉమర్‌ నబీ కుటుంబ సభ్యుల డీఎన్‌ఏతో పోల్చగా, కారు నడిపింది అతడే అని నిరూపితమైంది.

మృతి నిర్ధారణ: ఈ పేలుడులో డాక్టర్‌ ఉమర్‌ నబీ కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు.

ఈ పేలుడు ఘటన అంతకుముందు హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్‌లో అధికారులు ఛేదించిన ఉగ్ర మాడ్యూల్‌కు సంబంధించినదిగా గుర్తించారు. నిందితుడు ఉమర్‌కు ఈ ఉగ్ర మాడ్యూల్‌తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు అధికారులు తేల్చారు. ఈ ఉగ్ర నెట్‌వర్క్‌ వెనుక ఇంకా ఎవరున్నారనే దానిపై భద్రతా దళాలు తమ దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick