Himachal Pradesh: హిమాచల్‌కు సరికొత్త అతిథులు.. పాంగ్ సరస్సులో అరుదైన పక్షుల సందడి!

Highlights

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని పాంగ్ సరస్సులో అరుదైన వలస పక్షులు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. చరిత్రలో తొలిసారిగా రెండు కొత్త జాతులు ఇక్కడికి రావడంతో పక్షి ప్రేమికులు మరియు అధికారులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని ప్రసిద్ధ పాంగ్ సరస్సు (Pong Lake) ఇప్పుడు రంగురంగుల విదేశీ అతిథులతో కళకళలాడుతోంది. ఏటా శీతాకాలంలో వేలాది మైళ్ల దూరం నుంచి వచ్చే వలస పక్షులకు ఈ సరస్సు నిలయంగా మారుతుంది. అయితే, ఈ ఏడాది పక్షి ప్రేమికులను ఆశ్చర్యపరుస్తూ రెండు సరికొత్త మరియు అరుదైన జాతుల పక్షులు ఇక్కడ దర్శనమిచ్చాయి.

తొలిసారిగా కొత్త జాతులు:

సాధారణంగా సైబీరియా నుంచి వచ్చే ‘బార్-హెడెడ్ గూస్’ పక్షులు ఇక్కడ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. కానీ, ఈసారి గతంలో ఎన్నడూ చూడని రెండు విభిన్న జాతుల పక్షులు సరస్సు తీరంలో కనిపించాయి.

అధికారుల ఆశ్చర్యం: ఈ పక్షులు పాంగ్ సరస్సుకు రావడం ఇదే తొలిసారి అని వన్యప్రాణి సంరక్షణ అధికారులు ధ్రువీకరించారు.

గుర్తించే పనిలో నిపుణులు: పక్షి ప్రేమికులు అందించిన సమాచారం మేరకు అధికారులు ఆ పక్షులను పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే అవి ఏ జాతికి చెందినవి? ఎక్కడి నుంచి వలస వచ్చాయి? అనే వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

పర్యాటకుల సందడి:

కొత్త అతిథుల రాకతో పాంగ్ సరస్సు వద్ద పర్యాటకుల రద్దీ పెరిగింది. మంచు కురుస్తున్న వేళ, ఈ అరుదైన పక్షుల రాక ప్రకృతి అందాలను మరింత రెట్టింపు చేసింది. వలస పక్షుల రక్షణ కోసం అటవీ శాఖ అధికారులు ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కొత్త పక్షులు శాస్త్రవేత్తలకు సైతం ఆసక్తిని కలిగిస్తున్నాయి, ఎందుకంటే వాతావరణ మార్పుల వల్ల పక్షులు తమ వలస మార్గాలను మార్చుకుంటున్నాయా అనే కోణంలో పరిశోధనలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

