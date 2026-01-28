Rammohan Naidu: ఏటీసీ క్లియరెన్స్ ఇచ్చాకే విమానం కూలిపోయింది: బారామతి ఘటనపై కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు వివరణ!
Rammohan Naidu: మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ మరణానికి దారితీసిన విమాన ప్రమాదంపై కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. ప్రమాద సమయంలో బారామతి ఎయిర్పోర్టులో నెలకొన్న వాతావరణ పరిస్థితులు, పైలట్లు మరియు ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ATC) మధ్య జరిగిన సంభాషణపై ఆయన వివరణ ఇచ్చారు.
తక్కువ విజిబిలిటీ.. గాల్లోనే చక్కర్లు
మంత్రి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ప్రమాద సమయంలో బారామతి ఎయిర్పోర్టులో విజిబిలిటీ (కనిపించే సామర్థ్యం) అత్యంత తక్కువగా ఉంది.
మొదటి ప్రయత్నం: రన్వే కనిపిస్తుందో లేదో అని ఏటీసీ అధికారులు పైలట్లను ఆరా తీయగా, కనిపించడం లేదని వారు సమాధానం ఇచ్చారు. దీంతో విమానం గాల్లోనే కొంతసేపు చక్కర్లు (Go-around) కొట్టింది.
రెండో ప్రయత్నం: రెండోసారి ల్యాండింగ్కు సిద్ధమైనప్పుడు రన్వే కనిపిస్తుందని పైలట్లు సానుకూలంగా స్పందించారు. దీంతో ఏటీసీ క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది. అయితే, అనుమతి లభించిన కొద్దిసేపటికే విమానం కూలిపోయింది.
మేడే కాల్ రాలేదు: డీజీసీఏ
మరోవైపు, ఈ ప్రమాదంపై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) వర్గాలు కూడా స్పందించాయి. విమానం ప్రమాదానికి గురయ్యే ముందు పైలట్ల నుంచి ఎటువంటి ఆపద సంకేతాలు (Mayday Calls) రాలేదని ప్రాథమికంగా తెలిసింది. కేవలం రన్వేను గుర్తించడంలో ఇబ్బందులు ఎదురైనట్లు సమాచారం.
పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తునకు ఆదేశం
ఈ ఘోర ప్రమాదంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సీరియస్ అయింది. "ఈ ఘటనపై పారదర్శకంగా పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు చేపడతాం. ఇప్పటికే డీజీసీఏ (DGCA), ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో (AAIB) బృందాలు పుణె చేరుకున్నాయి" అని మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు వెల్లడించారు. బ్లాక్ బాక్స్ వివరాలు మరియు ఏటీసీ రికార్డింగ్లను విశ్లేషించిన తర్వాత మరిన్ని వాస్తవాలు వెలుగులోకి రానున్నాయి.