Rahul Gandhi: అమెరికాకు దేశాన్ని అమ్మేశారు.. మోదీ ఆర్థిక మూలాలే టార్గెట్! లోక్‌సభలో రాహుల్ గాంధీ సంచలన ఆరోపణలు

Highlights

Rahul Gandhi: పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు అగ్నిగుండాన్ని తలపిస్తున్నాయి. మంగళవారం లోక్‌సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ దుమారాన్ని రేపాయి.

Rahul Gandhi: పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు అగ్నిగుండాన్ని తలపిస్తున్నాయి. మంగళవారం లోక్‌సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ దుమారాన్ని రేపాయి. అమెరికాతో కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం (Trade Deal) వెనుక ట్రంప్ ఒత్తిడి ఉందంటూ రాహుల్ చేసిన ఆరోపణలు సభలో పెను సంచలనానికి దారితీశాయి. ఈ క్రమంలోనే సభను అడ్డుకున్నారనే కారణంతో ఎనిమిది మంది కాంగ్రెస్ ఎంపీలను స్పీకర్ సస్పెండ్ చేశారు.

రాహుల్ గాంధీ సంచలన ఆరోపణలు:

రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు.

"ప్రధాని మోదీ తీవ్ర భయాందోళనలో ఉన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బెదిరించడం వల్లే ఈ వాణిజ్య ఒప్పందంపై మోదీ సంతకాలు చేశారు. దేశ ప్రయోజనాలను పక్కనపెట్టి అమెరికాకు దేశాన్ని అమ్మేశారు" అని రాహుల్ ధ్వజమెత్తారు.

అమెరికాలో అదానీపై కేసు నమోదైందని, వాళ్ల అసలు టార్గెట్ అదానీ కాదని, ప్రధాని మోదీ ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీయడమేనని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్‌లో (Epstein Files) ఇంకా బయటకు రాని విషయాలు ఉన్నాయని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

రైతుల ప్రయోజనాలను విస్మరించి, వారి రక్తమాంసాలను కేంద్రం విదేశాలకు అమ్ముకుంటోందని విమర్శించారు.

ఎనిమిది మంది కాంగ్రెస్ ఎంపీల సస్పెన్షన్:

రాహుల్ గాంధీ ప్రసంగం సమయంలో చోటుచేసుకున్న గందరగోళం, నిరసనల నేపథ్యంలో స్పీకర్ కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు.

సెక్రటరీ జనరల్ బెంచ్‌పైకి ఎక్కి నినాదాలు చేయడం, సభా మర్యాదలను ఉల్లంఘించడంతో ఎంపీలపై వేటు పడింది.

సస్పెండ్ అయిన ప్రముఖులు: మాణిక్యం ఠాగూర్, అమరీందర్ సింగ్ రాజా వారింగ్, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి సహా మొత్తం ఎనిమిది మంది ఎంపీలను బడ్జెట్ సమావేశాలు పూర్తయ్యే వరకు సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు స్పీకర్ ప్రకటించారు.

