  • Menu
Home  > జాతీయం

Rahul Gandhi: ఓటర్లను తొలగించేందుకు కొందరు వ్యవస్థను హైజాక్ చేస్తున్నారు

Rahul Gandhi: ఓటర్లను తొలగించేందుకు కొందరు వ్యవస్థను హైజాక్ చేస్తున్నారు
x
Highlights

Rahul Gandhi: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) పారదర్శకతపై కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్‌ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

Rahul Gandhi: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) పారదర్శకతపై కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్‌ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణచివేస్తున్నవారిని ఈసీ కాపాడుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. వంద శాతం ఆధారాలతోనే తాను ఈ ఆరోపణలు చేస్తున్నానని రాహుల్ గాంధీ స్పష్టం చేశారు.

కొంతమంది వ్యవస్థను హైజాక్ చేసి ఓటర్లను తొలగించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని, ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్‌కు బలం ఉన్న ప్రాంతాల్లో, మైనారిటీలు, ఆదివాసీల ఓట్లను పెద్దఎత్తున తొలగిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. ఈ విషయంలో కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ఉదహరించారు. కర్ణాటకలో ఓటర్లకు లింక్ చేసిన ఫోన్ నంబర్లు తప్పుగా ఉన్నాయని, ఇది ఓట్ల తొలగింపుకు ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన ప్రయత్నమని రాహుల్ ఆరోపించారు.


Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick