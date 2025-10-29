President Murmu: రఫేల్ యుద్ధ విమానంలో విహరించిన రాష్ట్రపతి ముర్ము
President Murmu: భారతదేశ ప్రథమ పౌరురాలు మరియు త్రివిధ దళాల సుప్రీం కమాండర్ శ్రీమతి ద్రౌపదీ ముర్ము బుధవారం నాడు చారిత్రక గగన విహారం చేశారు.
President Murmu: భారతదేశ ప్రథమ పౌరురాలు మరియు త్రివిధ దళాల సుప్రీం కమాండర్ శ్రీమతి ద్రౌపదీ ముర్ము బుధవారం నాడు చారిత్రక గగన విహారం చేశారు. ఆమె హరియాణాలోని అంబాలా వైమానిక స్థావరం నుంచి **రఫేల్ యుద్ధ విమానం (Rafale fighter jet)**లో ప్రయాణించారు. ఈ కీలక ఘట్టాన్ని ఎయిర్ఫోర్స్ చీఫ్ మార్షల్ ఏపీ సింగ్ స్వయంగా వీక్షించారు.
త్రివిధ దళాల సుప్రీం కమాండర్ హోదాలో రాష్ట్రపతి ఒక అధునాతన యుద్ధ విమానంలో ప్రయాణించడం విశేష ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. భారత వైమానిక దళం (Indian Air Force) యొక్క సంసిద్ధత, సామర్థ్యం పట్ల ఆమె భరోసాను ఈ పర్యటన తెలియజేస్తుంది.
గతంలో, ఈ ఏడాది మే నెలలో పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రవాద శిబిరాలపై భారత్ చేపట్టిన **‘ఆపరేషన్ సిందూర్’**లో రఫేల్ జెట్లు కీలక పాత్ర పోషించిన విషయం తెలిసిందే. ఉగ్రవాద స్థావరాలపై వైమానిక దాడులు జరిపేందుకు ఈ విమానాలను వినియోగించారు.
ఆపరేషన్లో కీలకమైన పాత్ర పోషించిన విమానంలోనే రాష్ట్రపతి ఇప్పుడు ప్రయాణించడం వ్యూహాత్మకంగా మరియు సంకేతాత్మకంగా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.