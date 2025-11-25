Ayodhya: అయోధ్యలో అద్భుత ఘట్టం.. కాషాయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన ప్రధాని మోడీ
Highlights
Dhwajarohan at Ayodhya: అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణం పూర్తి కావడంతో ప్రధాని మోడీ రాములోరి కాషాయ జెండాను ఆవిష్కరించారు.
Dhwajarohan at Ayodhya: అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణం పూర్తి కావడంతో ప్రధాని మోడీ రాములోరి కాషాయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. వేదపండితుల మంత్రోచ్ఛరణల మధ్య జెండా పైకి ఎగిరి రెపరెపలాడింది. ఈ వేడుకను కనులారా తిలకించేందుకు వేలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు. కాషాయ జెండా ఆవిష్కరణ సందర్భంగా అయోధ్య జై శ్రీరామ్ నినాదాలతో మార్మోగింది.
