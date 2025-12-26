PM Modi: ఇవాళ్టి నుంచి ఢిల్లీలో సీఎస్ల 5వ జాతీయ సదస్సు
Highlights
PM Modi: నేటి నుంచి ఢిల్లీలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యదర్శుల 5వ జాతీయ సదస్సు ప్రారంభంకానుంది.
PM Modi: నేటి నుంచి ఢిల్లీలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యదర్శుల 5వ జాతీయ సదస్సు ప్రారంభంకానుంది. మూడ్రోజుల పాటు ఈ సదస్సు జరగనుంది. దీనికి ప్రధాని మోడీ అధ్యక్షత వహించనున్నారు. వికసిత్ భారత్-2047 లక్ష్యాలను సాధించడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో పనిచేసేలా దిశానిర్దేశం చేయడానికి కేంద్రం ఈ సమావేశం నిర్వహిస్తోంది. సదస్సులో అన్ని రాష్ట్రాల సీఎస్లతో పాటు జిల్లా యువ కలెక్టర్లు, పలు మంత్రిత్వశాఖల కార్యదర్శులు పాల్గొననున్నారు.
Next Story