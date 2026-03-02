PM Modi: పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు
PM Modi: పశ్చిమాసియాలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలపై భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మిడిల్ ఈస్ట్లో నెలకొన్న తాజా పరిస్థితులు అత్యంత ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కడానికి యుద్ధం పరిష్కారం కాదని, కేవలం శాంతి చర్చల ద్వారానే సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని ఆయన ప్రపంచ దేశాలకు పిలుపునిచ్చారు.
ప్రధాని మోదీ ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు:
ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాంతి స్థాపనకు భారత్ ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుందని మోదీ పునరుద్ఘాటించారు. పశ్చిమాసియాలో సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనేందుకు భారత్ తన వంతు పాత్ర పోషిస్తుందని హామీ ఇచ్చారు.
ఆవేశకావేశాలు పక్కన పెట్టి, చర్చల ద్వారా సమస్యలకు పరిష్కారం కనుగొనాలని, అది మాత్రమే మానవాళికి క్షేమమని ఆయన హితవు పలికారు.
యుద్ధ ప్రభావిత గల్ఫ్ దేశాలలో లక్షలాది మంది భారతీయులు ఉన్నారని, వారి భద్రతపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని మోదీ వెల్లడించారు. అవసరమైతే వారిని స్వదేశానికి తరలించేందుకు (Evacuation) అన్ని రకాల ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని స్పష్టం చేశారు.
ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మరియు సౌదీ దేశాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వల్ల అంతర్జాతీయ సరఫరా గొలుసు మరియు చమురు ధరలపై పడుతున్న ప్రభావంపై కూడా కేంద్రం నిఘా ఉంచింది. భారతీయుల రక్షణ విషయంలో ఎటువంటి అలసత్వం వహించబోమని ప్రధాని ఈ సందర్భంగా భరోసా ఇచ్చారు.