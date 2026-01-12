Kite Festival: అంతర్జాతీయ కైట్ ఫెస్టివల్.. పతంగి ఎగురవేసిన ప్రధాని మోదీ
Kite Festival: ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈ ఏడాది కూడా సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా గుజరాత్లో అంతర్జాతీయ కైట్ ఫెస్టివల్ ప్రారంభమైంది. అహ్మదాబాద్లోని సబర్మతి నదీతీరంలో ఈ వేడుకలను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోమవారం ఉదయం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా జర్మనీ ఛాన్స్లర్ ఫ్రెడ్రిక్ మెర్జ్తో కలిసి ప్రధాని మోదీ పతంగిని ఎగురవేశారు.
