PM Modi: ఉగ్రకుట్రను సహించేది లేదు.. నిందితులను చట్టం ముందు నిలబెడతాం
PM Modi: భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రస్తుతం భూటాన్లో పర్యటిస్తున్నప్పటికీ, దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జరిగిన పేలుడు ఘటనపై ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భూటాన్ పర్యటన సందర్భంగానే ఆయన ఢిల్లీ పేలుడుపై స్పందించారు.
ప్రధాని మోడీ కీలక వ్యాఖ్యలు:
"ఉగ్రకుట్రను సహించేది లేదు," అని ప్రధాని మోడీ స్పష్టం చేశారు. ఉగ్రవాద చర్యలను, దేశానికి వ్యతిరేకంగా కుట్రలను ఉపేక్షించేది లేదని ఆయన గట్టిగా తేల్చి చెప్పారు. "దేశం మొత్తం ఢిల్లీ బాధితులకు అండగా ఉంది," అని పేర్కొంటూ, ఈ క్లిష్ట సమయంలో బాధితులకు, వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా తోడుగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.
"కుట్రదారులను వదిలిపెట్టేది లేదు. నిందితులను చట్టం ముందు నిలబెడతాం," అని మోడీ ఉద్ఘాటించారు. ఈ ఘటన వెనుక ఉన్నవారిని ఉపేక్షించబోమని, వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. ప్రస్తుతం వివిధ ఏజెన్సీలు కుట్ర కోణంపై దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నాయని ప్రధాని తెలిపారు. పేలుడు ఘటనపై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నామని, పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నామని చెప్పారు.