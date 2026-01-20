PM Kisan Scheme ధమాకా: రూ.8 వేలకు పీఎం కిసాన్ సాయం పెంపు? అన్నదాతలకు కేంద్రం భారీ వరం!
పీఎం కిసాన్ సాయం రూ.6 వేల నుండి రూ.8 వేలకు పెంపు? 2026 బడ్జెట్లో రైతులకు కేంద్రం అందించబోయే భారీ ప్రయోజనాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది రైతులు ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టబోయే కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈసారి బడ్జెట్లో అన్నదాతలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా 'పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి' కింద ఇచ్చే పెట్టుబడి సాయాన్ని పెంచే దిశగా మోదీ ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
రూ.6 వేల నుంచి రూ.8 వేలకు?
ప్రస్తుతం పీఎం కిసాన్ పథకం ద్వారా అర్హులైన రైతులకు ఏడాదికి రూ.6,000 ఆర్థిక సాయం అందుతోంది. దీనిని మూడు విడతల్లో (విడతకు రూ.2,000 చొప్పున) నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్నారు. అయితే, గత కొన్ని ఏళ్లుగా సాగు ఖర్చులు విపరీతంగా పెరగడంతో ఈ సాయాన్ని రూ.8,000కు పెంచాలనే ప్రతిపాదన పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే, రైతులకు ప్రతి నాలుగు నెలలకోసారి రూ.2,000కు బదులుగా రూ.2,666 లేదా అదనపు విడత వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
సాయం పెంచడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వెనుక బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి:
పెరిగిన సాగు ఖర్చులు: విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగుమందులతో పాటు ట్రాక్టర్ డీజిల్, కూలీల ఖర్చులు భారీగా పెరిగాయి. ప్రస్తుతమున్న రూ.6 వేలు పెట్టుబడికి ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదని రైతులు భావిస్తున్నారు.
రాష్ట్రాల పోటీ: ఇప్పటికే అనేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు (తెలంగాణలో రైతు భరోసా, ఏపీలో అన్నదాత సుఖీభవ) రైతులకు ఇచ్చే ఆర్థిక సాయాన్ని పెంచాయి. దీంతో కేంద్రంపై కూడా ఒత్తిడి పెరుగుతోంది.
ఎన్నికల సమీకరణాలు: త్వరలో పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు వంటి కీలక రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామీణ ఓటర్లను, రైతులను ఆకట్టుకోవడానికి కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది.
గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతం
పీఎం కిసాన్ సాయం పెంచడం వల్ల కేవలం రైతులకు పెట్టుబడి అందడమే కాకుండా, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ (Rural Economy) కూడా బలోపేతం కానుంది. రైతుల దగ్గర నగదు లభ్యత పెరిగితే, మార్కెట్లో విత్తనాలు, ట్రాక్టర్లు, ఇతర వ్యవసాయ పరికరాల కొనుగోళ్లు పెరిగి వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి.
నిర్ణయం ఎప్పుడు?
2018 డిసెంబర్లో ప్రారంభమైన ఈ పథకంలో ఇప్పటివరకు ఒక్కసారి కూడా సాయాన్ని పెంచలేదు. దీంతో ఈసారి బడ్జెట్లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ దీనిపై అధికారిక ప్రకటన చేస్తారని అన్నదాతలు ఆశగా ఉన్నారు. ఒకవేళ సాయం పెరిగితే, దేశంలోని సుమారు 12 కోట్ల మంది రైతు కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.