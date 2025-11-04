  • Menu
Home  > జాతీయం

నవంబర్ 4: స్థిరంగా బంగారం ధరలు – తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి వెండి రేట్లు ఇవే!

నవంబర్ 4: స్థిరంగా బంగారం ధరలు – తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి వెండి రేట్లు ఇవే!
x
Highlights

నవంబర్ 4, 2025న బంగారం, వెండి ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ‌, విశాఖపట్నం సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి తాజా గోల్డ్‌, సిల్వర్ రేట్లు ఇక్కడ చూడండి.

దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు (నవంబర్‌ 4, మంగళవారం) బంగారం ధరల్లో పెద్ద మార్పులు లేవు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ ప్రభావం స్వల్పంగా కనిపించినా, దేశీయంగా పసిడి రేట్లు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.

దిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1,23,260కు చేరగా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ధరల్లో పెద్ద మార్పు లేదు. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ‌, విశాఖపట్నం, చెన్నై, బెంగళూరులో నేటి తాజా బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి

హైదరాబాద్‌ బంగారం, వెండి ధరలు

  • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,12,900
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,23,150
  • వెండి (1 కేజీ): ₹1,67,000

విజయవాడ గోల్డ్‌, సిల్వర్ రేట్లు

  • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,12,920
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,23,170
  • వెండి (1 కేజీ): ₹1,67,000

విశాఖపట్నం బంగారం ధరలు

  • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,12,930
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,23,180
  • వెండి (100 గ్రాములు): ₹16,700

బెంగళూరు బంగారం, వెండి రేట్లు

  • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,12,860
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,23,110
  • వెండి (100 గ్రాములు): ₹16,200
  • వెండి (1 కేజీ): ₹1,62,000

చెన్నై గోల్డ్‌, సిల్వర్ ధరలు

  • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,13,210
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,23,490
  • వెండి (100 గ్రాములు): ₹16,500

సమీక్ష:

పసిడి ధరలు ప్రస్తుతం స్థిరంగా ఉండటం కొనుగోలుదారులకు శుభవార్తగా మారింది. పండుగ సీజన్‌ ముందురోజుల్లో ఈ స్థిరత్వం కొనసాగితే, బంగారం మార్కెట్లో కొనుగోళ్లు మరింత పెరిగే అవకాశముందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick