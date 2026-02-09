Lok Sabha: స్పీకర్ ఓంబిర్లాపై అవిశ్వాస అస్త్రం.. పార్లమెంట్లో ముదురుతున్న విపక్షాల పోరు!
Lok Sabha: దేశ రాజధానిలో రాజకీయ సెగలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. లోక్సభ స్పీకర్ ఓంబిర్లా వైఖరిపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న విపక్ష ‘ఇండియా’ (INDIA) కూటమి ఆయనపై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. స్పీకర్ నిష్పాక్షికంగా వ్యవహరించడం లేదని, ప్రతిపక్ష గొంతు నొక్కేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ విపక్షాలు ఈ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.
వివాదానికి దారితీసిన కారణాలు:
గత కొద్దిరోజులుగా పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో స్పీకర్ ఓంబిర్లా వ్యవహరించిన తీరుపై ప్రతిపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఈ క్రింది అంశాలు వివాదాస్పదమయ్యాయి.
లోక్సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ భారత-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం మరియు చైనా సరిహద్దు వివాదాలపై మాట్లాడకుండా స్పీకర్ అడ్డుకున్నారని విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి.
ప్రధాని మోదీపై విపక్ష ఎంపీలు 'అనుకోని దాడి' చేసే అవకాశం ఉందని, అందుకే ప్రధానిని సభకు రావొద్దని స్పీకర్ కోరడంపై కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా స్పందించింది. దీనిని 'ప్రధానిని కాపాడే ప్రయత్నం'గా విమర్శిస్తోంది.
కొందరు సభ్యులపై స్పీకర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరియు సభను పదే పదే వాయిదా వేస్తున్న తీరు పట్ల విపక్షాలు గుర్రుగా ఉన్నాయి.
తీర్మానం దిశగా అడుగులు:
మల్లికార్జున ఖర్గే అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో విపక్షాలన్నీ ఏకతాటిపైకి వచ్చాయి.
స్పీకర్ను తొలగించేందుకు రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 94, 96 ప్రకారం తీర్మానం ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.
దీనికోసం కనీసం 14 రోజుల ముందు నోటీసు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
ఈ తీర్మానంపై దాదాపు 100 మంది ఎంపీల సంతకాలను సేకరించాలని విపక్షాలు భావిస్తున్నాయి.
స్పీకర్ కార్యాలయం నుండి వస్తున్న తాజా ప్రకటనల ప్రకారం.. సభ మర్యాదలను ఉల్లంఘిస్తున్నది విపక్ష సభ్యులేనని, ప్రణాళికాబద్ధంగా సభను అడ్డుకుంటున్నారని అధికార పక్షం వాదిస్తోంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో పార్లమెంట్లో అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది.