Om Birla: లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానం: విపక్షాల సంచలన నిర్ణయం.. 120 మంది ఎంపీల సంతకాలతో నోటీసు!
Om Birla: పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల వేళ కేంద్రం వర్సెస్ విపక్షాల మధ్య పోరు తారాస్థాయికి చేరింది.
Om Birla: పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల వేళ కేంద్రం వర్సెస్ విపక్షాల మధ్య పోరు తారాస్థాయికి చేరింది. లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ ఆరోపిస్తూ, ఆయనను పదవి నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని 'ఇండియా' (INDIA) కూటమి మంగళవారం అవిశ్వాస తీర్మానం (No-Confidence Motion) నోటీసు ఇచ్చింది.
నోటీసులోని ప్రధానాంశాలు
కాంగ్రెస్ ఎంపీ గౌరవ్ గొగోయ్ మధ్యాహ్నం 1:14 గంటల సమయంలో లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్కు ఈ నోటీసును అందజేశారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 94-సి (Article 94-C) ప్రకారం ఈ తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించారు. కాంగ్రెస్, సమాజ్ వాదీ పార్టీ (SP), డీఎంకే వంటి ప్రధాన పార్టీలకు చెందిన సుమారు 120 మంది ఎంపీలు ఈ నోటీసుపై సంతకాలు చేశారు.
విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీకి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకపోవడం, 8 మంది విపక్ష ఎంపీలను సస్పెండ్ చేయడం, మరియు మహిళా ఎంపీలపై నిరాధార ఆరోపణలు చేసినా అధికార పక్షంపై చర్యలు తీసుకోకపోవడం వంటి అంశాలను నోటీసులో ప్రస్తావించారు.
విపక్షాల ఆగ్రహం
ఈ సందర్భంగా గౌరవ్ గొగోయ్ మాట్లాడుతూ.. "ప్రజా సమస్యలను లేవనెత్తకుండా స్పీకర్ పదేపదే అడ్డుకుంటున్నారు. విపక్ష నాయకుల మైక్ కట్ చేయడం, మాట్లాడటానికి అనుమతి నిరాకరించడం ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధం. స్పీకర్ వైఖరి అధికార పార్టీకి కొమ్ముకాసేలా ఉంది" అని విమర్శించారు. రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కుల కోసమే ఈ అసాధారణ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ముందుకు సాగేది ఎలా?
రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం, స్పీకర్ను తొలగించే తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాలంటే 14 రోజుల ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం సభలో మెజారిటీ సభ్యులు దీనికి మద్దతు పలికితేనే స్పీకర్ను పదవి నుంచి తొలగించే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉన్నందున, ఈ తీర్మానం నెగ్గడం కష్టమే అయినప్పటికీ, రాజకీయంగా స్పీకర్ వైఖరిని ఎండగట్టడమే లక్ష్యంగా విపక్షాలు ఈ వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తున్నాయి.