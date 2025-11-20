Nitish Kumar: బిహార్ సీఎంగా నితీశ్ ప్రమాణ స్వీకారం
Nitish Kumar: బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా జనతాదళ్ (యునైటెడ్) అధినేత నితీశ్ కుమార్ మరోసారి ప్రమాణస్వీకారం చేశారు.
Nitish Kumar: బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా జనతాదళ్ (యునైటెడ్) అధినేత నితీశ్ కుమార్ మరోసారి ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. పట్నాలోని చారిత్రక గాంధీ మైదాన్లో గురువారం (నవంబర్ 20, 2025) అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంతో బిహార్లో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు జరిగింది.
ఈ ప్రమాణస్వీకారోత్సవానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు ఎన్డీఏ కూటమికి చెందిన పలువురు అగ్రనేతలు హాజరయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మరియు మంత్రి నారా లోకేష్ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై నితీశ్ కుమార్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఎన్డీఏ శాసనసభాపక్ష నేతగా నితీశ్ కుమార్ ఎన్నికైన తరువాత ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆయనతో పాటు బీజేపీకి చెందిన సామ్రాట్ చౌదరి మరియు విజయ్ సిన్హా ఉప ముఖ్యమంత్రులుగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు.
నితీశ్ కుమార్ తొలిసారిగా 2000 సంవత్సరంలో బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న ఆయన మరోసారి ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టించారు.