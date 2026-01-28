New Traffic Rules: వాహనదారులకు కేంద్రం బిగ్ షాక్.. ఏడాదిలో 5 సార్లు రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే లైసెన్స్ రద్దు!
New Traffic Rules: దేశవ్యాప్తంగా రోడ్డు ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు మరియు ట్రాఫిక్ క్రమశిక్షణను పెంచేందుకు భారత ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పదేపదే అతిక్రమించే డ్రైవర్ల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరించాలని నిర్ణయించింది. సవరించిన మోటారు వాహన నిబంధనల ప్రకారం.. ఒకే ఏడాదిలో ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సార్లు ఉల్లంఘనలకు పాల్పడితే వారి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను రద్దు చేసే అధికారాన్ని అధికారులకు కట్టబెట్టింది.
జనవరి 1 నుంచే అమలు.. ఎలా లెక్కిస్తారంటే?
ఈ కొత్త నిబంధనలు ఈ ఏడాది జనవరి 1 నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి. ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్ (ఏడాది కాలం)లో డ్రైవర్ ఐదు వేర్వేరు ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడితే, వారిని వాహనం నడపడానికి అనర్హులుగా గుర్తిస్తారు. అయితే, ఈ ప్రక్రియలో పారదర్శకత కోసం అధికారులు కొన్ని నిబంధనలు విధించారు:
గత రికార్డులు పరిగణించబడవు: కేవలం ప్రస్తుత సంవత్సరంలో జరిగే ఐదు ఉల్లంఘనలను మాత్రమే లెక్కిస్తారు.
విచారణ అవకాశం: లైసెన్స్ సస్పెండ్ చేసే ముందు RTO అధికారులు సదరు డ్రైవర్కు తన వాదన వినిపించుకునే అవకాశం కల్పిస్తారు.
డిజిటల్ పర్యవేక్షణ: ఇకపై భౌతిక చలానాలే కాకుండా, ఇ-చలాన్ రికార్డుల ఆధారంగా నేరుగా చర్యలు తీసుకుంటారు.
లైసెన్స్ రద్దుకు దారితీసే ఆ 24 నేరాలు ఇవే!
ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసిన 24 రకాల ఉల్లంఘనలలో ఏవైనా ఐదు సార్లు జరిగితే చర్యలు తప్పవు. వాటిలో ముఖ్యమైనవి:
అతివేగం (Over Speeding)
హెల్మెట్ లేదా సీట్ బెల్ట్ లేకపోవడం
రెడ్ సిగ్నల్ జంపింగ్
అక్రమ పార్కింగ్ (Illegal Parking)
వాహన ఓవర్లోడింగ్
ప్రయాణికులతో దురుసుగా ప్రవర్తించడం
వాహన దొంగతనం లేదా అక్రమ రవాణా
అధికారుల నిర్ణయమే ఫైనల్
నిబంధనల ప్రకారం ప్రాంతీయ రవాణా అధికారి (RTO) లేదా జిల్లా రవాణా అధికారి (DTO) లైసెన్స్ సస్పెన్షన్ గడువును నిర్ణయిస్తారు. ఉల్లంఘనల తీవ్రతను బట్టి లైసెన్స్ను తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేయాలా లేదా శాశ్వతంగా రద్దు చేయాలా అనే నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ట్రాఫిక్ నియమాల పట్ల బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉండేవారికి ఇదొక హెచ్చరిక అని రవాణా శాఖ స్పష్టం చేసింది.