Parliament Update: బయోమెట్రిక్ హాజరుతో ఎంపీల బాధ్యత పెరుగుతుందా? స్పీకర్ ఓం బిర్లా తీసుకున్న నిర్ణయం ఫలిస్తుందా?

Highlights

పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు జనవరి 28న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఫిబ్రవరి 1న మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు. ఎంపీల కొత్త హాజరు విధానంపై చర్చ జరగనుంది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల తేదీలను నిర్ణయించింది. ఈ సమావేశాలు జనవరి 28 నుండి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ 2026 కేంద్ర బడ్జెట్‌ను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

సమావేశాలు సజావుగా సాగేందుకు లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ప్రిసైడింగ్ అధికారులతో చర్చలు జరిపారు. దీనికి తోడు, జనవరి 27న కేంద్ర ప్రభుత్వం సర్వపక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించనుంది. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఈ సమావేశానికి అన్ని పార్టీల ప్రతినిధులను ఆహ్వానించారు. రాబోయే సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టబోయే బిల్లులు మరియు ఎజెండాలను ప్రభుత్వం ఈ సమావేశంలో వివరించనుంది.

ఎంపీల హాజరు కోసం కొత్త వ్యవస్థ

ఈ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో లోక్‌సభ సభ్యుల హాజరు నమోదు ప్రక్రియలో కీలక మార్పులు తీసుకురానున్నారు. గతంలో ఎంపీలు లాబీ నుండే హాజరు నమోదు చేసుకుని, సభలో జరిగే చర్చలకు హాజరుకావడం లేదని స్పీకర్ ఓం బిర్లా గుర్తించారు. దీనిని అరికట్టడానికి, ఇకపై సభ్యులు తమకు కేటాయించిన స్థానాల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే హాజరు నమోదు చేసుకునేలా కొత్త వ్యవస్థను రూపొందించారు.

హాజరును ఖచ్చితంగా పర్యవేక్షించడానికి స్మార్ట్ ఐడి కార్డులు, బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ లేదా పర్సనల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ల వంటి స్మార్ట్ మల్టీమీడియా పరికరాలను ఉపయోగించనున్నారు. ఇది పార్లమెంటరీ చర్చల్లో సభ్యుల బాధ్యతను పెంచడానికి మరియు వారి క్రియాశీల భాగస్వామ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి ఉపయోగపడనుంది.

ఆర్థిక మరియు శాసనపరమైన నిర్ణయాలతో పాటు, పార్లమెంటరీ విధానాల్లో పారదర్శకత మరియు సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించే చర్యల వల్ల 2026 పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకోనున్నాయి. తాజా అప్‌డేట్స్ కోసం సంసద్ టీవీ వెబ్‌సైట్‌ను చూడవచ్చు.

