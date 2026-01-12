New India.. అమెరికా కాదు.. 'న్యూ ఇండియా': ఏపీలో నాలుగు గిన్నిస్ రికార్డులు.. నితిన్ గడ్కరీ, చంద్రబాబు ప్రశంసలు!
బెంగళూరు-విజయవాడ ఎకనామిక్ కారిడార్ నిర్మాణంలో NHAI ఒకే వారంలో నాలుగు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులు సాధించింది. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మరియు నితిన్ గడ్కరీ ఈ ఘనతపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వేదికగా భారత జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) చరిత్ర సృష్టించింది. ఒకే వారంలో ఏకంగా నాలుగు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులను సొంతం చేసుకుని ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించింది. బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ (BKV) ఎకనామిక్ కారిడార్ నిర్మాణంలో భాగంగా ఈ అసాధారణ మైలురాళ్లను అధిగమించారు.
ఒకే వారంలో 4 ప్రపంచ రికార్డులు!
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి సమీపంలో జరుగుతున్న హైవే పనుల్లో ఈ అద్భుతం చోటుచేసుకుంది.
- వేగవంతమైన నిర్మాణం: 24 గంటల్లోనే 28.896 లేన్ కిలోమీటర్ల మేర రోడ్డు నిర్మించి తొలి రికార్డు సృష్టించారు.
- అత్యధిక కాంక్రీట్: కేవలం ఒకే రోజులో 10,655 మెట్రిక్ టన్నుల బిటుమినస్ కాంక్రీటును వేసి రెండో రికార్డు నెలకొల్పారు.
- వారంలో సరికొత్త హిస్టరీ: జనవరి 5 నుంచి 11 మధ్య ఏకంగా 156 లేన్ కిలోమీటర్ల రోడ్డును పూర్తి చేశారు. గతంలో ఉన్న 84.4 కి.మీ రికార్డును ఇది తుడిచిపెట్టేసింది.
- నిరంతరాయంగా పనులు: వారం రోజుల్లో 57,500 టన్నుల బిటుమినస్ కాంక్రీట్ను నాన్-స్టాప్గా వేసి నాలుగో గిన్నిస్ రికార్డును దక్కించుకున్నారు.
సీఎం చంద్రబాబు ఏమన్నారంటే..?
ఈ ఘనతపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "ఇది చైనా కాదు, జర్మనీ కాదు, అమెరికా కాదు... రోడ్డు నిర్మాణంలో కొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతున్న 'కొత్త భారతదేశం'. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఈ అద్భుతం జరిగింది" అని ఆయన కొనియాడారు. NHAI మరియు రాజ్పథ్ ఇన్ఫ్రాకాన్ సంస్థలకు ఆయన అభినందనలు తెలియజేశారు.
ప్రధాని మోదీ దార్శనికతకు నిదర్శనం: నితిన్ గడ్కరీ
కేంద్ర రోడ్డు రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ కూడా ఈ విజయాన్ని ప్రశంసించారు. అత్యాధునిక యంత్రాలు, బలమైన లాజిస్టిక్స్, ఐఐటీ బాంబే వంటి సంస్థల సాంకేతిక సహకారంతోనే ఇది సాధ్యమైందని ఆయన తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో భారత్ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రికార్డుల సారాంశం