  • Menu
Home  > జాతీయం

New India.. అమెరికా కాదు.. 'న్యూ ఇండియా': ఏపీలో నాలుగు గిన్నిస్ రికార్డులు.. నితిన్ గడ్కరీ, చంద్రబాబు ప్రశంసలు!

New India.. అమెరికా కాదు.. న్యూ ఇండియా: ఏపీలో నాలుగు గిన్నిస్ రికార్డులు.. నితిన్ గడ్కరీ, చంద్రబాబు ప్రశంసలు!
x
Highlights

బెంగళూరు-విజయవాడ ఎకనామిక్ కారిడార్ నిర్మాణంలో NHAI ఒకే వారంలో నాలుగు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులు సాధించింది. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మరియు నితిన్ గడ్కరీ ఈ ఘనతపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ వేదికగా భారత జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) చరిత్ర సృష్టించింది. ఒకే వారంలో ఏకంగా నాలుగు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులను సొంతం చేసుకుని ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించింది. బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ (BKV) ఎకనామిక్ కారిడార్ నిర్మాణంలో భాగంగా ఈ అసాధారణ మైలురాళ్లను అధిగమించారు.

ఒకే వారంలో 4 ప్రపంచ రికార్డులు!

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి సమీపంలో జరుగుతున్న హైవే పనుల్లో ఈ అద్భుతం చోటుచేసుకుంది.

  1. వేగవంతమైన నిర్మాణం:
    24 గంటల్లోనే 28.896 లేన్ కిలోమీటర్ల మేర రోడ్డు నిర్మించి తొలి రికార్డు సృష్టించారు.
  2. అత్యధిక కాంక్రీట్: కేవలం ఒకే రోజులో 10,655 మెట్రిక్ టన్నుల బిటుమినస్ కాంక్రీటును వేసి రెండో రికార్డు నెలకొల్పారు.
  3. వారంలో సరికొత్త హిస్టరీ: జనవరి 5 నుంచి 11 మధ్య ఏకంగా 156 లేన్ కిలోమీటర్ల రోడ్డును పూర్తి చేశారు. గతంలో ఉన్న 84.4 కి.మీ రికార్డును ఇది తుడిచిపెట్టేసింది.
  4. నిరంతరాయంగా పనులు: వారం రోజుల్లో 57,500 టన్నుల బిటుమినస్ కాంక్రీట్‌ను నాన్-స్టాప్‌గా వేసి నాలుగో గిన్నిస్ రికార్డును దక్కించుకున్నారు.

సీఎం చంద్రబాబు ఏమన్నారంటే..?

ఈ ఘనతపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్స్‌ (ట్విట్టర్) వేదికగా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "ఇది చైనా కాదు, జర్మనీ కాదు, అమెరికా కాదు... రోడ్డు నిర్మాణంలో కొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతున్న 'కొత్త భారతదేశం'. మన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే ఈ అద్భుతం జరిగింది" అని ఆయన కొనియాడారు. NHAI మరియు రాజ్‌పథ్ ఇన్‌ఫ్రాకాన్ సంస్థలకు ఆయన అభినందనలు తెలియజేశారు.

ప్రధాని మోదీ దార్శనికతకు నిదర్శనం: నితిన్ గడ్కరీ

కేంద్ర రోడ్డు రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ కూడా ఈ విజయాన్ని ప్రశంసించారు. అత్యాధునిక యంత్రాలు, బలమైన లాజిస్టిక్స్, ఐఐటీ బాంబే వంటి సంస్థల సాంకేతిక సహకారంతోనే ఇది సాధ్యమైందని ఆయన తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో భారత్ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

రికార్డుల సారాంశం

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick