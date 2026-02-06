Rouble Nagi: విశ్వవేదికపై భారత్ సత్తా: ముంబై టీచర్ రూబెల్ నాగికి 'గ్లోబల్ టీచర్ ప్రైజ్'.. రూ. 9 కోట్ల భారీ పురస్కారం!
Rouble Nagi: అంతర్జాతీయ వేదికపై భారతీయ విద్యారంగ సత్తా చాటింది. ప్రతిష్ఠాత్మకమైన 'గ్లోబల్ టీచర్ ప్రైజ్-2026' పురస్కారాన్ని ముంబైకి చెందిన ఆర్ట్, సోషల్ సైన్స్ టీచర్ రూబెల్ నాగి కైవసం చేసుకున్నారు. దుబాయ్లో జరిగిన వరల్డ్ గవర్నమెంట్స్ సమ్మిట్లో ఆమె ఈ అవార్డుతో పాటు మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 9 కోట్లు) భారీ ప్రైజ్ మనీని అందుకున్నారు.
దుబాయ్ క్రౌన్ ప్రిన్స్ షేక్ హమ్దాన్ బిన్ మొహమ్మద్, జెమ్స్ ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థాపకుడు సన్నీ వర్కీలు ఆమెకు ఈ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేశారు.
మురికివాడల నుంచి ప్రపంచ శిఖరానికి..
ముంబైలోని మురికివాడలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే పేద పిల్లలకు విద్యను అందించడంలో రూబెల్ నాగి గత రెండు దశాబ్దాలుగా విశేష కృషి చేస్తున్నారు.
మిసాల్ ఇండియా & ఆర్ట్ ఫౌండేషన్: వీటి ద్వారా కళను (Art) ఒక సాధనంగా మలుచుకుని పిల్లల్లో చదువుపై మక్కువ పెంచుతున్నారు.
లెర్నింగ్ సెంటర్లు: ఇప్పటివరకు సుమారు 800కు పైగా లెర్నింగ్ సెంటర్లను స్థాపించి, 600 మంది వాలంటీర్ల సాయంతో వేలాది మంది చిన్నారుల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
సృజనాత్మక విద్యా విధానం: 'లివింగ్ వాల్స్'
రూబెల్ నాగి బోధనా పద్ధతి ఎంతో విభిన్నమైనది. కేవలం తరగతి గదులకే పరిమితం కాకుండా, పరిసరాల్లోని గోడల మీద పాఠ్యాంశాలను చిత్రాలుగా (Living Walls of Learning) గీసి, వాటినే పాఠ్యపుస్తకాలుగా మారుస్తున్నారు. ఈ పద్ధతి ద్వారా అక్షరాస్యతతో పాటు వృత్తి విద్య, సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహిస్తూ పిల్లల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతున్నారు.
లక్ష మందిలో ఒకరిగా ఎంపిక..
వర్కీ ఫౌండేషన్, యునెస్కో సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఈ పోటీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షకు పైగా నామినేషన్లు వచ్చాయి. వాటన్నింటినీ కాదని రూబెల్ నాగి ఈ విజేతగా నిలవడం విశేషం. "ఈ గౌరవం నాపై బాధ్యతను పెంచింది. ప్రతి చిన్నారికి చదువు అందే వరకు నా ప్రయాణం కొనసాగుతుంది" అని ఆమె ఈ సందర్భంగా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.