Mumbai Mono Train Accident: ముంబైలో రైలు ప్రమాదం.. పట్టాలు తప్పిన మోనో రైలు

Mumbai Mono Train Accident: మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో స్వల్ప రైలు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. వడాల (Wadala) మరియు జీటీబీ నగర్ (GTB Nagar) స్టేషన్ల మధ్య టెస్ట్ రన్ నిర్వహిస్తున్న మోనో రైలు (Mono Rail) పట్టాలు తప్పింది.
ఈ ఘటన ఈరోజు ఉదయం చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. రైల్వే అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, టెస్ట్ రన్ సమయంలో సాంకేతిక కారణాల వల్ల మోనో రైలు పట్టాలు తప్పింది.
అదృష్టవశాత్తూ, ఈ సమయంలో రైలులో ప్రయాణికులు ఎవరూ లేకపోవడం వల్ల ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదా పెను ప్రమాదం జరగలేదు. కేవలం రైలులో ఉన్న సిబ్బంది మాత్రమే ఉన్నారు, వారికి కూడా ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు.
